Движение трамваев закроют в Металлургическом районе Челябинска
Причина — проблемы с контактной сетью.
Причина — проблемы с контактной сетью.
Движение трамваев от улицы Павелецкой до Коксохима временно закрывается в Челябинске
Ограничение для электротранспорта будет действовать с 15 часов 17 апреля до 6 часов 20 апреля. На этот период вагоны маршрута № 19 будут следовать до заводоуправления ЧМК.
Напомним, с 17 по 22 апреля на пересечении улиц Академика Сахарова и Университетская Набережная также будет ограничено движение транспорта