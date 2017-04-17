Движение трамваев закроют в Металлургическом районе Челябинска

Движение трамваев от улицы Павелецкой до Коксохима временно закрывается в Челябинске из-за аварийной ситуации на контактной сети, сообщает руководитель аппарата МУП «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

Ограничение для электротранспорта будет действовать с 15 часов 17 апреля до 6 часов 20 апреля. На этот период вагоны маршрута № 19 будут следовать до заводоуправления ЧМК.