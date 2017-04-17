Омские учителя открыто заявили о низких зарплатах

Расклад по жалованию учителей, в частности, дала Зинаида Гладких — представитель омской школы № 7. Педагог сходу обозначил проблему, заявив о тенденции по снижению доходов учителей.

«Средняя заработная плата в 2015 году составляла 20 тысяч рублей, в 2016 году — 19 тысяч рублей. И это номинальная заработная плата, без вычета налогов. Уменьшается фонд стимулирования учителей. А цены растут, и как учителю просчитать свою жизнь? К тому же учитель вынужден набирать больше часов, а это ведет к перегрузке», — считает Галина Гладких.

Исходя из своей речи, Гладких выступила с предложением от всех учителей — увеличить заработную плату омских педагогов до средней по стране, а также ввести единую для всей страны тарифную сетку для расчета заработной платы.