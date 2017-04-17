Ветеринары объяснили одержимость кошек ванными

«Мой 19-летний кот когда-то ужасно боялся ванной комнаты, даже проходил мимо с опаской, беспокоясь за свою дорогую жизнь. Теперь большую часть времени он проводит в ванной, собирает капельки воды или даже подставляется под струю», — написал один из владельцев кота на онлайн-форуме.

Это поведение вызвало у пользователя сети серьезное беспокойство, и кота повезли к ветеринару, чтобы проверить, нет ли у животного проблем со здоровьем. Однако кот был совершенно здоров, разве что стар.

Есть кошки, которые спокойно относятся к ванным комнатам и проводят там какое-то время ежедневно, запрыгивая в пустую ванную и играя там, отмечает The Dodo.

У некоторых экспертов есть теория на этот счет. Возможно, кошки воспринимают такие резервуары как естественный природный источник воды, вроде озер или луж. Не все кошки боятся воды — это стереотип. Поэтому если животное вдруг воспылало нежными чувствами к водопроводному крану, не стоит слишком беспокоиться.

Только не забывайте убирать остатки мыльной пены и другие загрязнения, чтобы не допустить отравления, и следить, чтобы кошка не запрыгивала в ванную, которую только что вымыли и еще не подсушили.