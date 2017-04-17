Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Савченко заявила, что Крым был сдан властями Украины дважды
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сегодня на канале «Россия» стартует «Анна Каренина» Шахназарова 12+
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Галкин высказался о беременности Проскуряковой - СМИ
СМИ рассказали, за чьего сына вышла дочь Кадырова
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
15:13 (мск), источник: ТАСС

Башкирия стала самым активным регионом России в Год экологии

Первое место также заняли Иркутская область и Пермский край, аутсайдерами рейтинга признаны — Орловская и Псковская области и город Севастополь.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Республика Башкортостан заняла первое место в рейтинге регионов России, составленного в рамках Года экологии. Такие результаты были получены в ходе экспертного исследования Центра зеленых стандартов, созданного при поддержке Минприроды. Об экологическом рейтинге регионов России рассказал в понедельник на пресс-конференции член Общественного совета при Минприроды РФ, директор центра Рашид Исмаилов.

«Всего в (сводном — прим. ТАСС) рейтинге получилось 69 мест, которые были распределены между 85 субъектами… Лидеры экологического рейтинга — это Республика Башкортостан, Иркутская область и Пермский край», — объявил Исмаилов. «Аутсайдеры рейтинга — Орловская область, город Севастополь и Псковская область», — добавил он.

Первый показатель, использованный для создания сводного рейтинга активности в Год экологии, представляет объем финансирования госпрограмм по охране окружающей среды и природопользованию. По этому показателю в первой тройке регионов оказались Ханты-Мансийский АО, Иркутская и Московская области. На последних местах по финансированию оказались Еврейская автономная область, Псковская и Орловская области.

Вторым критерием стало количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в субъектах. По ООПТ на первом месте оказалась Свердловская область, на втором — Тверская область, на третьем — Нижегородская.

Третьим учтенным критерием выступило количество тех мероприятий, которые проводятся в регионе в рамках Года экологии. В тройку лидеров вошли Иркутская область, республика Коми и Рязанская область. На последнем месте — Нижегородская и Калининградская области, а также город Москва.

По словам Исмаилова, все показатели, использованные для составления рейтинга, были взяты из открытых источников и должны обозначить, как «идет реализация Года экологии». «Регионы очень разные, разные финансовые возможности, разная стартовая ситуация, и поэтому стоит акцентировать внимание не на самой экологической ситуации в регионе, а на качестве работы природоохранных чиновников», — добавил председатель политической партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин.

Исследование было проведено экспертной группой при Центре зеленых стандартов.

Стимул для регионов

Как отметил Исмаилов, у «отстающих» регионов есть шанс повлиять на свою текущую позицию. «Как пример, завтра в каком-то из субъектов РФ эта ситуация с нашими тремя показателями поменяется, и место самого региона в рейтинге поменяется », — сказал он.

По словам главы Центра зеленых стандартов, рейтинг задумывался, чтобы «не просто дать оценку сегодняшнего дня, а вместе с этим простимулировать субъекты РФ и природоохранные ведомства… стать более открытыми для населения, размещать как можно больше информации (о мерах охраны природы)».

В планах центра также подготовить совместно с сенаторами и депутатами экологический рейтинг регионов по итогам Года экологии в России. Исмаилов добавил, что соответствующие договоренности с органами законодательной власти уже достигнуты.

«Мы рассчитываем на поддержку коллег и Совета Федерации, я знаю, у нас есть договоренности… с профильным комитетом Государственной думы (Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды — прим. ТАСС) о том, что мы к концу года сделаем большой, общий, может быть, так его называть, сводный рейтинг, который включал бы в себя несколько показателей. Наверное, он отражал бы такую полную, объективную картину», — заключил Исмаилов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МВФ улучшил прогноз экономического роста для России
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
Медведев назвал главный итог работы правительства в 2016 году
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Васильева предложила учить школьников основам кибербезопасности
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Песков призвал не связывать мнение Киселева с позицией Кремля
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Ленобласть не справилась с переселением из аварийного жилья
Эксперты советуют не медлить с покупкой недвижимости
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь