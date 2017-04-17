Башкирия стала самым активным регионом России в Год экологии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Республика Башкортостан заняла первое место в рейтинге регионов России, составленного в рамках Года экологии. Такие результаты были получены в ходе экспертного исследования Центра зеленых стандартов, созданного при поддержке Минприроды. Об экологическом рейтинге регионов России рассказал в понедельник на пресс-конференции член Общественного совета при Минприроды РФ, директор центра Рашид Исмаилов.

«Всего в (сводном — прим. ТАСС) рейтинге получилось 69 мест, которые были распределены между 85 субъектами… Лидеры экологического рейтинга — это Республика Башкортостан, Иркутская область и Пермский край», — объявил Исмаилов. «Аутсайдеры рейтинга — Орловская область, город Севастополь и Псковская область», — добавил он.

Первый показатель, использованный для создания сводного рейтинга активности в Год экологии, представляет объем финансирования госпрограмм по охране окружающей среды и природопользованию. По этому показателю в первой тройке регионов оказались Ханты-Мансийский АО, Иркутская и Московская области. На последних местах по финансированию оказались Еврейская автономная область, Псковская и Орловская области.

Вторым критерием стало количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в субъектах. По ООПТ на первом месте оказалась Свердловская область, на втором — Тверская область, на третьем — Нижегородская.

Третьим учтенным критерием выступило количество тех мероприятий, которые проводятся в регионе в рамках Года экологии. В тройку лидеров вошли Иркутская область, республика Коми и Рязанская область. На последнем месте — Нижегородская и Калининградская области, а также город Москва.

По словам Исмаилова, все показатели, использованные для составления рейтинга, были взяты из открытых источников и должны обозначить, как «идет реализация Года экологии». «Регионы очень разные, разные финансовые возможности, разная стартовая ситуация, и поэтому стоит акцентировать внимание не на самой экологической ситуации в регионе, а на качестве работы природоохранных чиновников», — добавил председатель политической партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин.

Исследование было проведено экспертной группой при Центре зеленых стандартов.

Стимул для регионов

Как отметил Исмаилов, у «отстающих» регионов есть шанс повлиять на свою текущую позицию. «Как пример, завтра в каком-то из субъектов РФ эта ситуация с нашими тремя показателями поменяется, и место самого региона в рейтинге поменяется », — сказал он.

По словам главы Центра зеленых стандартов, рейтинг задумывался, чтобы «не просто дать оценку сегодняшнего дня, а вместе с этим простимулировать субъекты РФ и природоохранные ведомства… стать более открытыми для населения, размещать как можно больше информации (о мерах охраны природы)».

В планах центра также подготовить совместно с сенаторами и депутатами экологический рейтинг регионов по итогам Года экологии в России. Исмаилов добавил, что соответствующие договоренности с органами законодательной власти уже достигнуты.

«Мы рассчитываем на поддержку коллег и Совета Федерации, я знаю, у нас есть договоренности… с профильным комитетом Государственной думы (Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды — прим. ТАСС) о том, что мы к концу года сделаем большой, общий, может быть, так его называть, сводный рейтинг, который включал бы в себя несколько показателей. Наверное, он отражал бы такую полную, объективную картину», — заключил Исмаилов.