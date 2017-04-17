Молекулярно-генетическую лабораторию открыли в СФУ
Выполнять основные исследования в лаборатории будут магистранты и аспиранты кафедры медицинской биологии.
Выполнять основные исследования в лаборатории будут магистранты и аспиранты кафедры медицинской биологии.
17 апреля открылась
«На прошлом Красноярском экономическом форуме мы подписали соглашение о совместной работе в области персонифицированной медицины в Красноярске. Год спустя мы готовы презентовать результаты проделанной работы. Как нам кажется, это очень хорошее применение — объединение практической медицины и исследовательского центра университета, — отметил первый проректор по экономике и развитию СФУ Павел Вчерашний. — До недавнего времени направление “медицинская биология” было представлено в университете одной кафедрой. Но в силу особой востребованности данных исследований и специалистов подобного рода мы рассчитываем расширить его. Так, в ближайшее время начнётся набор на новую магистерскую программу, связанную с
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«Внедрение молекулярной медицины в практическое здравоохранение требует овладения знаниями молекулярной биологии и генетики не только учёными всех разделов медицинской науки, но и врачами разных специальностей. Только при тесном взаимодействии науки и практики можно добиться эффективного внедрения достижений молекулярной генетики в практическое здравоохранение».
Специалисты лаборатории работают над оптимизацией диагностики и способов терапии заболеваний на основе исследования генома и эпигенома клеток. Задача лаборатории — это обеспечение процессов секвенирования геномных цепочек и сопровождение процесса интерпретации результатов. В результате исследований будут получены базы данных корреляционных связей между полиморфизмами генов и известными заболеваниями.
По словам заведующей лабораторией
«В 2017 году работа будет идти по трём направлениям с использованием
В перспективе планируется использование возможностей лаборатории в составлении генетического паспорта здоровья человека, который содержит информацию об особенностях структуры ДНК, индивидуальной предрасположенности к ряду наследственных, онкологических и других заболеваний, чувствительности к различным лекарственным препаратам. Благодаря генетическому паспорту пациент сможет вовремя приступить к мероприятиям по профилактике заболеваний, подобрать более точное лечение для уже имеющихся заболеваний, избежать последствий от побочного действия лекарственных препаратов.