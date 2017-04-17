Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Бежавшие в Россию беркутовцы опубликовали видеозаявление
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Сегодня на канале «Россия» стартует «Анна Каренина» Шахназарова 12+
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ: Галкин устроил сюрприз в 68-й день рождения Пугачевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла дочь Кадырова
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16:09 (мск), источник: Newslab.ru

Молекулярно-генетическую лабораторию открыли в СФУ

Выполнять основные исследования в лаборатории будут магистранты и аспиранты кафедры медицинской биологии.

17 апреля открылась научно-практическая лаборатория молекулярно-генетических методов исследований Сибирского федерального университета. Лаборатория организована в рамках сотрудничества СФУ и Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Она входит в состав центра персонифицированной медицины, созданного в рамках соглашения по научно-образовательной деятельности между СФУ и ФМБА России.

«На прошлом Красноярском экономическом форуме мы подписали соглашение о совместной работе в области персонифицированной медицины в Красноярске. Год спустя мы готовы презентовать результаты проделанной работы. Как нам кажется, это очень хорошее применение — объединение практической медицины и исследовательского центра университета, — отметил первый проректор по экономике и развитию СФУ Павел Вчерашний. — До недавнего времени направление “медицинская биология” было представлено в университете одной кафедрой. Но в силу особой востребованности данных исследований и специалистов подобного рода мы рассчитываем расширить его. Так, в ближайшее время начнётся набор на новую магистерскую программу, связанную с молекулярно-генетическими исследованиями. И уже в мае запланированы переговоры с ведущими зарубежными учёными — будем выстраивать и международное сотрудничество в этом направлении».

Генеральный директор федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борис Баранкин добавил:

«Внедрение молекулярной медицины в практическое здравоохранение требует овладения знаниями молекулярной биологии и генетики не только учёными всех разделов медицинской науки, но и врачами разных специальностей. Только при тесном взаимодействии науки и практики можно добиться эффективного внедрения достижений молекулярной генетики в практическое здравоохранение».

Специалисты лаборатории работают над оптимизацией диагностики и способов терапии заболеваний на основе исследования генома и эпигенома клеток. Задача лаборатории — это обеспечение процессов секвенирования геномных цепочек и сопровождение процесса интерпретации результатов. В результате исследований будут получены базы данных корреляционных связей между полиморфизмами генов и известными заболеваниями.

По словам заведующей лабораторией молекулярно-генетических исследований, доцента кафедры медицинской биологии СФУ Татьяны Субботиной, выполнять основные исследования в лаборатории будут магистранты и аспиранты кафедры медицинской биологии; для выполнения клинико-диагностической работы планируется привлекать сотрудников отдела лабораторной диагностики Сибирского клинического центра:

«В 2017 году работа будет идти по трём направлениям с использованием молекулярно-генетических методов: диагностика и прогнозирование онкогематологических заболеваний, оценка риска развития неврологических заболеваний и HLA-типирование пациентов для трансплантации органов. Биологический материал будет предоставляться нашими коллегами из СНКЦ. На первом этапе работа будет ограничена научными исследованиями, услуги населению лаборатория сможет оказывать с 2018 года».

В перспективе планируется использование возможностей лаборатории в составлении генетического паспорта здоровья человека, который содержит информацию об особенностях структуры ДНК, индивидуальной предрасположенности к ряду наследственных, онкологических и других заболеваний, чувствительности к различным лекарственным препаратам. Благодаря генетическому паспорту пациент сможет вовремя приступить к мероприятиям по профилактике заболеваний, подобрать более точное лечение для уже имеющихся заболеваний, избежать последствий от побочного действия лекарственных препаратов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярец помог Юрию Шевчуку найти информацию о репрессированном деде
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
ОБСЕ: референдум в Турции не отвечает европейским стандартам
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
Названа самая массовая профессия России
ФАС и Google заключили мировое соглашение
Песков призвал не связывать мнение Киселева с позицией Кремля
Спорт
СКА - чемпион: лучшие — для Питера, миллионеры — для остальных СКА выиграл серию у "Металлурга" и завоевал второй Кубок Гагарина в истории. Кто они - главные герои хоккейного Санкт-Петербурга
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Ленобласть не справилась с переселением из аварийного жилья
Эксперты советуют не медлить с покупкой недвижимости
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь