Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
13:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области ограничили проезд большегрузов

С сегодняшнего дня в Новосибирской области ограничен проезд большегрузных автомобилей. В этом же списке экскаваторы, грейдеры и автокраны.

Источник: Вести - Новосибирск

Александр Лысак, корреспондент: «Принцип работы во время ограничения проезда большегрузов прост — дорожные полицейские останавливают, досматривают, а сотрудники в пункте весового контроля взвешивают. Грузовик должен встать на эти весы. Причём каждой осью. Допустимый вес — 5 тонн».

Перевес хоть на одной из осей? Тогда штраф. Наказывают всех причастных.

Игорь Горожанин, начальник отдела весового контроля управления автомобильных дорог Новосибирской области: «Если это на водителя — там 2 с половиной тысяч (штраф) до лишения прав. Если это юридическое лицо, то там штраф больше — до 500 тысяч. Также попадает и грузоотправитель. Там такие же штрафы».

В ограничении есть исключения. Перегруз допускается при перевозке почты. продуктов, топлива, животных и лекарств. Все остальное — под запретом.

Михаил Шляпин, оператор передвижного пункта весового контроля: «Через весы в среднем проезжает от 30 до 60 автомобилей» «Нарушают немногие. С этим стало строго и все боятся больших штрафов. Бывают нарушения, но незначительные».

Александр Лысак, корреспондент: «Ограничение действует до 16 мая. Подобное происходит ежегодно, поэтому многие перевозчики готовы к временному запрету, заявили недавно новосибирские власти. Главная цель ограничения — сохранить дороги от разрушения. Когда погода станет более стабильной, то и проезд откроют».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске охотоведы спасли израненного лося
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Школьников будут учить основам кибербезопасности
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
10 примеров люстр в интерьере
Москва продаст с молотка 60 квартир
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь