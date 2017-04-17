В Новосибирской области ограничили проезд большегрузов

Александр Лысак, корреспондент: «Принцип работы во время ограничения проезда большегрузов прост — дорожные полицейские останавливают, досматривают, а сотрудники в пункте весового контроля взвешивают. Грузовик должен встать на эти весы. Причём каждой осью. Допустимый вес — 5 тонн».

Перевес хоть на одной из осей? Тогда штраф. Наказывают всех причастных.

Игорь Горожанин, начальник отдела весового контроля управления автомобильных дорог Новосибирской области: «Если это на водителя — там 2 с половиной тысяч (штраф) до лишения прав. Если это юридическое лицо, то там штраф больше — до 500 тысяч. Также попадает и грузоотправитель. Там такие же штрафы».

В ограничении есть исключения. Перегруз допускается при перевозке почты. продуктов, топлива, животных и лекарств. Все остальное — под запретом.

Михаил Шляпин, оператор передвижного пункта весового контроля: «Через весы в среднем проезжает от 30 до 60 автомобилей» «Нарушают немногие. С этим стало строго и все боятся больших штрафов. Бывают нарушения, но незначительные».

Александр Лысак, корреспондент: «Ограничение действует до 16 мая. Подобное происходит ежегодно, поэтому многие перевозчики готовы к временному запрету, заявили недавно новосибирские власти. Главная цель ограничения — сохранить дороги от разрушения. Когда погода станет более стабильной, то и проезд откроют».