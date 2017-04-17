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13:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Десятки охотоведов спасали лося в Новосибирске

Раненого годовалого лося сегодня под Новосибирском нашли охотоведы. Сохатый не мог убежать от людей, наоборот, словно просил о помощи. Как спасали животное десятки людей?

Источник: Вести - Новосибирск

Обессиленный и испуганный. В нескольких метрах от оживленной трассы. Возле Северного объезда охотоведы обнаружили раненного лося.

Валерий Шрейдер, руководитель Природоохранной инспекции Новосибирской области: «У него отказали передние ноги. Он не может подняться, его пытались поставить, как бы положить, но результат, к сожалению, не очень результативный.

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