В Кремле прокомментировали слова Поклонской о фильме «Матильда»

Ранее Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму Алексея Учителя «Матильда» и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ.

Она рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма «Матильда», исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария фильма, который был представлен авторами в министерство культуры для получения государственного финансирования.

По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в фильме «Матильда» образ не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II.

«Дело в том, что фильм «Матильда» до сих пор не готов, если я правильно понимаю ситуацию.