В Кремле прокомментировали слова Поклонской о фильме «Матильда»
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно, заявил
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно, заявил
Ранее Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму Алексея Учителя «Матильда» и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ.
Она рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма «Матильда», исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария фильма, который был представлен авторами в министерство культуры для получения государственного финансирования.
По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в фильме «Матильда» образ не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II.
«Дело в том, что фильм «Матильда» до сих пор не готов, если я правильно понимаю ситуацию.
И потом, честно говоря, я, к сожалению, не располагаю информацией, какие именно эксперты оценивали фильм — эксперт эксперту рознь. Поэтому, не зная, кто именно оценивал фильм, в рамках каких полномочий, наверное, трудно о
На просьбу оценить заключение экспертов о несоответствии образа Николая II, он ответил: «Я не знаю, существуют ли такие эксперты, которые могут давать такие заключения о соответствии того или иного образа канонизированному образу».
«Это очень непростой вопрос, мы с вами не знаем, кто именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они пришли к такому выводу», — добавил