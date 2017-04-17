Крымские спасатели спустили с горы травмировавшегося туриста

«На пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на вершине горы Южная Демерджи мужчина повредил колено и не может самостоятельно передвигаться. Для оказания оперативной помощи пострадавшему к месту происшествия выехало отделение аварийно-спасательного отряда (город Алушта)», — рассказали в ведомстве.

По прибытии на место спасатели выяснили, что житель Севастополя 1998 года рождения, проходя сложный скальный участок, оступился и повредил колено. Ему была оказана первая помощь, а затем на специальных горных носилках пострадавшего транспортировали из горнолесной зоны для дальнейшей госпитализации.

«На Крымском полуострове устанавливается погода, благоприятная для отдыха на природе, поэтому многие жители и гости Республики отправляются в горнолесную местность на прогулку. Однако зачастую граждане переоценивают свои возможности и недооценивают коварство крымских гор. Туристы берут с собой мало еды, теплых вещей, не регистрируют свои маршруты, и элементарно не смотрят себе под ноги. Что в результат приносит мелкие травмы, ушибы, люди сбиваются со своих маршрутов и теряются», — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В МЧС Крыма также напомнили, что, отправляясь на прогулку в горнолесную местность в составе туристической группы, необходимо зарегистрироваться в службе спасения.