Крымские спасатели спустили с горы травмировавшегося туриста
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму спасатели сняли с вершины горы Южная Демерджи получившего травму мужчину, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму спасатели сняли с вершины горы Южная Демерджи получившего травму мужчину, сообщает
«На пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на вершине горы Южная Демерджи мужчина повредил колено и не может самостоятельно передвигаться. Для оказания оперативной помощи пострадавшему к месту происшествия выехало отделение
По прибытии на место спасатели выяснили, что житель Севастополя 1998 года рождения, проходя сложный скальный участок, оступился и повредил колено. Ему была оказана первая помощь, а затем на специальных горных носилках пострадавшего транспортировали из горнолесной зоны для дальнейшей госпитализации.
«На Крымском полуострове устанавливается погода, благоприятная для отдыха на природе, поэтому многие жители и гости Республики отправляются в горнолесную местность на прогулку. Однако зачастую граждане переоценивают свои возможности и недооценивают коварство крымских гор. Туристы берут с собой мало еды, теплых вещей, не регистрируют свои маршруты, и элементарно не смотрят себе под ноги. Что в результат приносит мелкие травмы, ушибы, люди сбиваются со своих маршрутов и теряются», — цитирует
В МЧС Крыма также напомнили, что, отправляясь на прогулку в горнолесную местность в составе туристической группы, необходимо зарегистрироваться в службе спасения.
«Если Вы направляете в горы в одиночку, сообщите об этом родственникам и возьмите с собой заряженный мобильный телефон, теплые вещи, а также минимальный запас воды и пищи. При этом необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасного поведения», — подчеркнули в