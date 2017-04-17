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14:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Более 600 поклонников Чарли Чаплина в костюмах бродяжки почтили память артиста

Фанаты Чарли Чаплина отметили 128-ю годовщину со дня рождения знаменитого актера флешмобом в Швейцарии.

Источник: Reuters

662 поклонника в образах главного персонажа артиста, бродяжки Чарли, собрались в городе Веве, где Чаплин скончался, сообщает Variety.

Участники флешмоба собрались в большую звезду на поляне перед домом актера, где он жил последние 25 лет до смерти в 1977 году.

Персона
Чарльз Чаплин

Сэр Чарльз Спенсер Чаплин — актер и режиссер, оказавший большое влияние на развитие массовой культуры и кинематографа. Он является автором культового образа бродяжки Чарли — маленького человека в огромных штанах, узкой визитке, больших башмаках, c тросточкой в руках, котелком на голове и небольшими усиками. Впервые бродяжка появился в комедии «Детские автомобильные гонки» в 1914 году.

Чаплин снялся более чем в 100 фильмах. Он также выступил режиссером картин «Огни большого города», «Великий диктатор» и «Огни рампы».

Комментарии
1
Ольга Ольга
мило
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