В Свердловской области стартовала масштабная проверка работы перевозчиков

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в регионе стартовала операция «Автобус — маршрутка», которая продлится до 21 апреля. В ходе нее будет проверено соблюдение ПДД водителями и техническое состояние транспортных средств, задействованных на пассажирский перевозках, наличие необходимой документации и исправных и работающих тахографов.

«За 3 месяца текущего года на территории Свердловской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 21 ДТП, в которых 36 человек различные травмы. В последнее время участились факты падений пассажиров в салонах автобусах», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Проверки будут проведены также и на автотранспортных предприятиях на предмет проведения профилактической работы с водительским составом.

Особое внимание сотрудников полиции будет уделено межрегиональным перевозкам: будут проверяться автобусы, совершающие рейсы на федеральных трассах.