В Свердловской области стартовала масштабная проверка работы перевозчиков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники ГИБДД Свердловской области проводят гласные и негласные проверки общественного транспорта.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники ГИБДД Свердловской области проводят гласные и негласные проверки общественного транспорта.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
«За 3 месяца текущего года на территории Свердловской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 21 ДТП, в которых 36 человек различные травмы. В последнее время участились факты падений пассажиров в салонах автобусах», — отмечают в
Проверки будут проведены также и на автотранспортных предприятиях на предмет проведения профилактической работы с водительским составом.
Особое внимание сотрудников полиции будет уделено межрегиональным перевозкам: будут проверяться автобусы, совершающие рейсы на федеральных трассах.