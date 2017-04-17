Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
В школах и детских садах введут новый предмет
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Галкин высказался о беременности Проскуряковой - СМИ
СМИ рассказали, за чьего сына вышла дочь Кадырова
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
14:33 (мск), источник: УралПолит.ру

В Свердловской области стартовала масштабная проверка работы перевозчиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники ГИБДД Свердловской области проводят гласные и негласные проверки общественного транспорта.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в регионе стартовала операция «Автобус — маршрутка», которая продлится до 21 апреля. В ходе нее будет проверено соблюдение ПДД водителями и техническое состояние транспортных средств, задействованных на пассажирский перевозках, наличие необходимой документации и исправных и работающих тахографов.

«За 3 месяца текущего года на территории Свердловской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 21 ДТП, в которых 36 человек различные травмы. В последнее время участились факты падений пассажиров в салонах автобусах», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Проверки будут проведены также и на автотранспортных предприятиях на предмет проведения профилактической работы с водительским составом.

Особое внимание сотрудников полиции будет уделено межрегиональным перевозкам: будут проверяться автобусы, совершающие рейсы на федеральных трассах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Якоб оценил назначение Куйвашева как ожидаемое
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
Медведев назвал главный итог работы правительства в 2016 году
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Васильева предложила учить школьников основам кибербезопасности
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Песков призвал не связывать мнение Киселева с позицией Кремля
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь