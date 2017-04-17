Три района Волгограда в выходные останутся без воды

Жители Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда останутся без воды с 00:00 22 апреля до 15:00 23 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение водоснабжения не коснется только жителей «Научного городка» в Краснооктябрьском районе и поселка Ангарский в Дзержинском районе.

Так, специалисты обследуют и дезинфицируют резервуары воды на водоочистных сооружениях «Северное» и «Латошинка», насосной станции «Олимпийская». Кроме того, на последней будет заменен затвор. На водоводе, подающем воду из Волги на очистные сооружения, предстоит заменить задвижку диаметром 1 200 миллиметров на фланцевый затвор. На всех объектах будет проведена ревизия и при необходимости ремонт приборов учета и электрооборудования. На главной канализационной насосной станции кроме капитального ремонта двух задвижек диаметром 1 400 и 1 200 миллиметров планируется заменить решетки, которые не позволяют попасть на очистные сооружения крупному мусору.