В Самаре подвели итоги субботника, прошедшего 15 апреля

На нем, в частности, подвели итоги общегородского субботника, прошедшего 15 апреля. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, всего по городу в этот день приняло участие в работах по уборке городских улиц и дворов 31 998 человек.

Особо Олег Фурсов подчеркнул роль общественных советов в организации этой работы. Также мэр города заострил внимание присутствующих на том, какое внимание уделяет деятельности общественных советов губернатор Николай Меркушкин. Вокруг каждого такого совета в итоге должен сформироваться актив из неравнодушных граждан.