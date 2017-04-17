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14:33 (мск), источник: Volga News

В Самаре подвели итоги субботника, прошедшего 15 апреля

В понедельник, 17 апреля, глава Самары Олег Фурсов провел еженедельное оперативное совещание с главами внутригородских районов, руководителями департаментов мэрии и муниципальных предприятий областной столицы.

Источник: РИА "Новости"

На нем, в частности, подвели итоги общегородского субботника, прошедшего 15 апреля. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, всего по городу в этот день приняло участие в работах по уборке городских улиц и дворов 31 998 человек.

Особо Олег Фурсов подчеркнул роль общественных советов в организации этой работы. Также мэр города заострил внимание присутствующих на том, какое внимание уделяет деятельности общественных советов губернатор Николай Меркушкин. Вокруг каждого такого совета в итоге должен сформироваться актив из неравнодушных граждан.

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