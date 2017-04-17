Десять нижегородцев пострадали от укусов клещей по данным на 13 апреля
Десять жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей по данным на 13 апреля 2017 года.
Десять жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей по данным на 13 апреля 2017 года.
Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора 17 апреля. Из десяти обратившихся пострадавших — двое проживают в Нижнем Новгороде: Приокском и Советском районах города. Еще пять случаев присасывания клеще зарегистрировано в г.о. Дзержинск, и по одному в Выксунском г.о и Сосновском районе.
Как сообщат управление, население подверглось укусам клещей в 44% на территории деревень и сел, 22% — на придомовых территориях, 12% — в лесном массиве и 22% на других территориях. Специалисты обследовали девять из десяти клещей, от которых пострадали нижегородцы в 2017 году. Возбудителей инфекционных заболеваний в этих клещах не обнаружено.
Напомним, что в 2017 году первый житель Нижнего Новгорода пострадал от укуса клеща в конце марта.
Напомним также, что по данным 10 апреля 2016 года от укусов клещей в Нижегородской области пострадали уже 16 человек.