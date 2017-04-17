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14:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Десять нижегородцев пострадали от укусов клещей по данным на 13 апреля

Десять жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей по данным на 13 апреля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора 17 апреля. Из десяти обратившихся пострадавших — двое проживают в Нижнем Новгороде: Приокском и Советском районах города. Еще пять случаев присасывания клеще зарегистрировано в г.о. Дзержинск, и по одному в Выксунском г.о и Сосновском районе.

Как сообщат управление, население подверглось укусам клещей в 44% на территории деревень и сел, 22% — на придомовых территориях, 12% — в лесном массиве и 22% на других территориях. Специалисты обследовали девять из десяти клещей, от которых пострадали нижегородцы в 2017 году. Возбудителей инфекционных заболеваний в этих клещах не обнаружено.

Напомним, что в 2017 году первый житель Нижнего Новгорода пострадал от укуса клеща в конце марта.

Напомним также, что по данным 10 апреля 2016 года от укусов клещей в Нижегородской области пострадали уже 16 человек.

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