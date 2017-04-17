Atlasglobal планирует регулярный рейс в Стамбул из Нижнего Новгорода с мая 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Стригино» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в Стамбул 17 апреля. Первый прямой регулярный рейс из Нижнего Новгорода в аэропорт Стамбула имени Ататюрка запланирован на 30 мая. Вылетать борт будет каждые вторник, среду, пятницу и воскресенье в 4:15 по местному времени. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Рейсы из Стамбула — в эти же дни. Перевозка пассажиров будет осуществляться на Airbus321.

«Расписание полетов из Стригино на сегодняшний день выстроено так, что аэропорт Стамбула может стать для наших пассажиров не конечной точкой, а узловым портом для полетов в Европу и Азию», — отмечается в сообщении.

Напомним, Onur Air отказалась от выполнения рейсов Нижний Новгород — Стамбул. Авиакомпания намеревалась открыть рейсы в мае текущего года.

Также напомним, что в апреле 2017 года Росавиация назначила «Северный Ветер» регулярным перевозчиком между РФ и Турцией. СПРАВКА: Atlasglobal — турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции. Базируется в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.