Новая станция метро «Оперный театр» может быть введена в Нижнем Новгороде к 2021 году

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи директор ГУММиД Юрий Гаранин, для строительства необходимо софинансирование из федерального бюджета.

По его словам, в случае если средства будут выделены, новую ветку метро от станции «Горьковская» до будущей станции «Оперный театр» можно будет проложить и сдать в эксплуатацию в течение трех-четырех лет. Проект строительных работ уже разработан и утвержден и осталось лишь найти средства. Юрий Гаранин отметил, что видит возможность получения федерального софинансирования строительства в преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Кроме того, как отметил директор ГУММиД, схема развития нижегородского метрополитена предполагает строительство станции в «борском» направлении, а также в Сормовcком и Канавинском районах. однако пока планируется лишь строительство станции «Оперный театр».

Заслушав Юрия Гаранина, депутаты комиссии по транспорту решили обратиться к городской администрации, чтобы та в свою очередь обратилась в правительство Нижегородской области, которое сможет составить заявку и попросить софинансирование из федерального бюджета.

Как сообщалось ранее, специалисты считают предпочтительным строительство станции метро «Оперный театр» после завершения работ на станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что строительство станции «Оперный театр» будет стоить порядка 27 млрд. рублей.