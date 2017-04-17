Новая станция метро «Оперный театр» может быть введена в Нижнем Новгороде к 2021 году
Нижний Новгород. 17 апреля.
Нижний Новгород. 17 апреля.
Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи директор ГУММиД Юрий Гаранин, для строительства необходимо софинансирование из федерального бюджета.
По его словам, в случае если средства будут выделены, новую ветку метро от станции «Горьковская» до будущей станции «Оперный театр» можно будет проложить и сдать в эксплуатацию в течение
Кроме того, как отметил директор ГУММиД, схема развития нижегородского метрополитена предполагает строительство станции в «борском» направлении, а также в Сормовcком и Канавинском районах. однако пока планируется лишь строительство станции «Оперный театр».
Заслушав Юрия Гаранина, депутаты комиссии по транспорту решили обратиться к городской администрации, чтобы та в свою очередь обратилась в правительство Нижегородской области, которое сможет составить заявку и попросить софинансирование из федерального бюджета.
Как сообщалось ранее, специалисты считают предпочтительным строительство станции метро «Оперный театр» после завершения работ на станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что строительство станции «Оперный театр» будет стоить порядка 27 млрд. рублей.