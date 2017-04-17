В Перми выступит известная певица Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на европейском песенном конкурсе «Евровидение», выступит в Перми.

Исполнительница приедет в краевой центр 19 апреля, чтобы спеть на одной сцене с хором «Млада». Сначала она послушает музыкальные произведения в исполнении пермских певцов, а потом исполнит свои песни. В их числе — хит, с которым она должна была выступать на «Евровидении», рассказал продюсер весенних концертов хора Василий Кучумов.

В Перми Юля Самойлова уже была. В 2015 году она входила в состав жюри краевого фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». Для многих она стала настоящим маячком, показав, каких высот может достичь человек с ограниченными возможностями здоровья и сильной волей.

Напомним, Юлия Самойлова родилась и выросла в городе Ухта Республики Коми. После неудачно сделанной прививки от полиомиелита перестала ходить. В 2013 году приняла участие в музыкальном конкурсе «Фактор А». Заняла второе место и получила из рук Аллы Пугачёвой персональную «Золотую звезду Аллы». В 2014 году выступала на церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Сочи с песней «Мы вместе». В этому году должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение», но Украина отказалась пускать её в страну, мотивируя отказ тем, что девушка выступала с концертами в Крыму.