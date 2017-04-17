Дептранспорта Омска разыгрывает проездные для студентов

Городской департамент транспорта совместно с муниципальным предприятием «Пассажирсервис» решили разыграть три студенческих транспортных карты. Как рассказали в пресс-службе департамента, для этого нужно просто быть подписчиком официального паблика ведомства.

В сообществе также указаны еще несколько условий: