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15:01 (мск), источник: Om1.ru

Дептранспорта Омска разыгрывает проездные для студентов

Молодежь может бесплатно получить проездной, приняв участие в розыгрыше.

Городской департамент транспорта совместно с муниципальным предприятием «Пассажирсервис» решили разыграть три студенческих транспортных карты. Как рассказали в пресс-службе департамента, для этого нужно просто быть подписчиком официального паблика ведомства.

В сообществе также указаны еще несколько условий:

  • быть подписчиком группы «Омск. Транспорт»;
  • сделать репост записи, закрепить ее на стене, не откреплять и не удалять запись до оглашения результатов розыгрыша;
  • на странице подписчика должно быть хотя бы одно личное фото;
  • должны быть реальные фамилия и имя.

Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел 26 апреля. Баланс каждой карты — 500 рублей. Ее действие распространяется на транспортные средства с логотипом «Омск. Транспорт» и длится в течение трех лет с даты последнего пополнения. Помимо этого, картой можно оплатить проезд сразу нескольких человек.

Пресс-служба департамента транспорта администрации Омска:

 — Транспортной картой студента с тарифом «Льготный электронный проездной билет в пределах количества приобретенных поездок» можно оплачивать проезд во всех транспортных средствах муниципальных предприятий и частных перевозчиков, в том числе маршрутных такси. Стоимость поездки — 19 рублей. Кроме того, средства на карту зачисляются в момент покупки проездного билета. Не нужно ждать первого числа месяца — проездным можно пользоваться с любого дня.

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