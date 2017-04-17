Дептранспорта Омска разыгрывает проездные для студентов
Молодежь может бесплатно получить проездной, приняв участие в розыгрыше.
Молодежь может бесплатно получить проездной, приняв участие в розыгрыше.
Городской департамент транспорта совместно с муниципальным предприятием «Пассажирсервис» решили разыграть три студенческих транспортных карты. Как рассказали в
В сообществе также указаны еще несколько условий:
Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел 26 апреля. Баланс каждой карты — 500 рублей. Ее действие распространяется на транспортные средства с логотипом «Омск. Транспорт» и длится в течение трех лет с даты последнего пополнения. Помимо этого, картой можно оплатить проезд сразу нескольких человек.
— Транспортной картой студента с тарифом «Льготный электронный проездной билет в пределах количества приобретенных поездок» можно оплачивать проезд во всех транспортных средствах муниципальных предприятий и частных перевозчиков, в том числе маршрутных такси. Стоимость поездки — 19 рублей. Кроме того, средства на карту зачисляются в момент покупки проездного билета. Не нужно ждать первого числа месяца — проездным можно пользоваться с любого дня.