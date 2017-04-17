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15:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии зарегистрирован первый случай нападения клеща

В этом сезоне отличился Стерлитамак.

Не успело толком распогодиться, как уже активизировались сезонные паразиты. В Башкирии зафиксирован первый в этом году укус клеща.

Отличился Стерлитамак: именно здесь кровопийцы оказались расторопнее своих собратьев из других уголков республики.

Еще 11 апреля региональное Управление Роспотребнадзора сообщало, что случаев присасывания клещей не зарегистрировано. Тем не менее, еще неделю назад в Башкирии начали работать пункты, куда вы можете принести паразита, покусившегося на вас, и проверить, не заражен ли он энцефалитом или боррелиями.

Такие пункты работают при филиалах Центра гигиены и эпидемиологии РБ, их всего пять: в Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Нефтекамске и Октябрьском.

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