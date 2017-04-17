Студентка из Уфы выиграла конкурс «Мисс эко Азия-2017»
Кристина Еремеева из Башкирии получила
Кристина Еремеева из Башкирии получила
Уфимская студентка Кристина Еремеева завоевала почетный титул «Мисс эко Азия-2017».
Всего в международном конкурсе красоты участвовали 54 красавицы со всего света. Девушки посетили четыре города, в которых проходили разные этапы шоу — Александрия, Дахаб, Каир и
Сейчас Кристина учится в БГПУ им. М. Акмуллы. Девушка уже закончила бакалавриат и поступила в магистратуру. По профессии она будущий школьный управленец. Одновременно с учебой девушка работает в модельной студии «Мисс Башкортостан».