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14:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Студентка из Уфы выиграла конкурс «Мисс эко Азия-2017»

Кристина Еремеева из Башкирии получила гран-при континентального соревнования.

Уфимская студентка Кристина Еремеева завоевала почетный титул «Мисс эко Азия-2017».

Всего в международном конкурсе красоты участвовали 54 красавицы со всего света. Девушки посетили четыре города, в которых проходили разные этапы шоу — Александрия, Дахаб, Каир и Шарм-Эль-Шейх. В финале красавица из Башкирии поразила жюри своим творческим номером.

Сейчас Кристина учится в БГПУ им. М. Акмуллы. Девушка уже закончила бакалавриат и поступила в магистратуру. По профессии она будущий школьный управленец. Одновременно с учебой девушка работает в модельной студии «Мисс Башкортостан».

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