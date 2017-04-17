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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидают дождливую погоду

По данным краевых синоптиков, на Кубани с ночи пятницы по воскресенье включительно ожидаются дожди, грозы, температура воздуха в отдельные часы днем будет достигать +20С.

По данным российских и зарубежных сайтов прогнозов погоды, дождливая погода сохранится в ближайшие две недели.

В отдельные дни прогнозируют сильный дождь и температуру днем не выше +12С, ночью кратковременно +2−4С. По долгосрочным прогнозам сайтов температура выше +25С ожидается в конце месяца, как и обильные дожди с грозами и порывистым ветром.

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