МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за усиления ветра 17—18 апреля
МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области
МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области
Согласно информации, во второй половине дня 17 апреля ожидается усиление западного ветра порывами до 13−18 м/с. В связи с этим прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных,