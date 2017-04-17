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15:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за усиления ветра 17—18 апреля

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за усиления ветра 17—18 апреля 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, во второй половине дня 17 апреля ожидается усиление западного ветра порывами до 13−18 м/с. В связи с этим прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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