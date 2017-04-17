Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Сегодня на канале «Россия» стартует «Анна Каренина» Шахназарова 12+
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Галкин высказался о беременности Проскуряковой - СМИ
СМИ рассказали, за чьего сына вышла дочь Кадырова
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
15:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Не стало одного из старейших писателей Башкирии Геннадия Баннова

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Уфе на 89 году жизни скончался один из старейших писателей республики Геннадий Баннов. Об этом сообщили в Союзе писателей Башкортостана.

Геннадий Ефимович Баннов родился 28 декабря 1928 года в городе Тюмени. Его детство пришлось на суровые предвоенные и военные годы. В 1944 году он поступил в Новосибирское железнодорожное училище. Как и все молодые люди того поколения, он стремился попасть на фронт, немного не успел, война закончилась победным маем. В 1945 году Геннадия Баннова направляют на учебу в Уфимский железнодорожный техникум. После окончания техникума был распределен на Сахалин. Работал в городе Александровске, затем трудился инспектором областного управления трудовых резервов в Южно-Сахалинске, заместителем председателя облсовета ДСО «Трудовые резервы».

В 1953 году Геннадий Баннов снова приехал в Уфу. В 1959 году заочно окончил филологический факультет Башгосуниверситета. В 50-е годы у него пробудилась тяга к печатному слову, он впервые начал публиковаться в периодической печати, часто выступал с публицистическими статьями и очерками. Попробовал писать рассказы и посылать в различные журналы и сборники, после публикации первых произведений появилась уверенность в своих силах.

Почти три десятилетия своей трудовой биографии Геннадий Баннов отдал педагогике. Работал старшим инспектором в Башкирском управлении профтехобразования, преподавал в училищах речников и полиграфистов. Трудился завучем в уфимской школе № 26, затем работал в школе № 39. С 1962 по 1989 год был директором СПТУ № 118 в Уфе.

Еще одним большим увлечением Геннадия Ефимовича был спорт. Еще на Сахалине он стал чемпионом области по боксу. В Уфе Геннадий Баннов принял самое активное участие в создании башкирской школы бокса, которая дала стране многих чемпионов СССР и России. Многие годы он отдал тренерской работе среди молодых боксеров.

Первая книга рассказов Геннадия Баннова «Под сенью черемухи» вышла в Башкнигоиздате в 1970 году. Она была тепло встречена читателями. Через три года издана повесть «Ребята из девятнадцатой», которая была отмечена премией комсомола Башкирии.

Удачной была судьба и следующей повести «Звезды на росстани», увидевшей свет в Уфе в 1980 году. Через несколько лет она была представлена всесоюзному читателю издательством «Современник» и получила Всесоюзную премию ЦК комсомола, Союза писателей и Госиздата СССР. Позже писатель вновь порадовал любителей литературы своими новыми произведениями — повестью «Эстафета» и своим первым романом «Виктория». В 2004 году в книжном издательстве «Китап» вышла очередная книга повестей Геннадия Баннова «Отзовется вдали колокольцами».

Повесть «За огнями маяков», изданная в Уфе в 2009 году, также сразу же стала популярной. Она повествует о начале тренерского пути молодого преподавателя училища Олега Сибирцева, который посвятил себя любимому делу и воспитывает в молодых спортсменах-боксерах настоящий характер, волю к победе и упорство. Повесть во многом является автобиографичной и написана с большой любовью. В целом все творчество Геннадия Баннова было посвящено жизни молодых современников, его книги насыщены высокой романтикой, готовят подростков к будущей взрослой жизни, учат ответственности и порядочности. Почти во всех произведениях писателя явно прослеживаются отголоски Великой Отечественной войны, мироощущение молодых людей, быстро повзрослевших в годы тяжелых испытаний для всей страны.

С 1992 года Геннадий Ефимович являлся членом писательской организации республики. В 1983—1988 годы руководил русскоязычной секцией правления Союза писателей. За многолетний добросовестный труд и большие успехи в педагогике в 1989 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель профессионально-технического образования Башкирской АССР». Он награждался почетным дипломом Международного фонда славянской письменности и культуры и серебряной медалью Ушинского.

В 2013 году, к 85-летнему юбилею писателя, в издательстве «Китап» вышла книга «Висячий камень», куда вошли уже известные читателям произведения, а также новые повести.

Прощание с покойным состоится во вторник, 18 апреля, по адресу: ул. Кустарная, 35/37, кв. 72. Начало церемонии прощания в 11.00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
Медведев назвал главный итог работы правительства в 2016 году
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Васильева предложила учить школьников основам кибербезопасности
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Песков призвал не связывать мнение Киселева с позицией Кремля
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь