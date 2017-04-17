Не стало одного из старейших писателей Башкирии Геннадия Баннова

Геннадий Ефимович Баннов родился 28 декабря 1928 года в городе Тюмени. Его детство пришлось на суровые предвоенные и военные годы. В 1944 году он поступил в Новосибирское железнодорожное училище. Как и все молодые люди того поколения, он стремился попасть на фронт, немного не успел, война закончилась победным маем. В 1945 году Геннадия Баннова направляют на учебу в Уфимский железнодорожный техникум. После окончания техникума был распределен на Сахалин. Работал в городе Александровске, затем трудился инспектором областного управления трудовых резервов в Южно-Сахалинске, заместителем председателя облсовета ДСО «Трудовые резервы».

В 1953 году Геннадий Баннов снова приехал в Уфу. В 1959 году заочно окончил филологический факультет Башгосуниверситета. В 50-е годы у него пробудилась тяга к печатному слову, он впервые начал публиковаться в периодической печати, часто выступал с публицистическими статьями и очерками. Попробовал писать рассказы и посылать в различные журналы и сборники, после публикации первых произведений появилась уверенность в своих силах.

Почти три десятилетия своей трудовой биографии Геннадий Баннов отдал педагогике. Работал старшим инспектором в Башкирском управлении профтехобразования, преподавал в училищах речников и полиграфистов. Трудился завучем в уфимской школе № 26, затем работал в школе № 39. С 1962 по 1989 год был директором СПТУ № 118 в Уфе.

Еще одним большим увлечением Геннадия Ефимовича был спорт. Еще на Сахалине он стал чемпионом области по боксу. В Уфе Геннадий Баннов принял самое активное участие в создании башкирской школы бокса, которая дала стране многих чемпионов СССР и России. Многие годы он отдал тренерской работе среди молодых боксеров.

Первая книга рассказов Геннадия Баннова «Под сенью черемухи» вышла в Башкнигоиздате в 1970 году. Она была тепло встречена читателями. Через три года издана повесть «Ребята из девятнадцатой», которая была отмечена премией комсомола Башкирии.

Удачной была судьба и следующей повести «Звезды на росстани», увидевшей свет в Уфе в 1980 году. Через несколько лет она была представлена всесоюзному читателю издательством «Современник» и получила Всесоюзную премию ЦК комсомола, Союза писателей и Госиздата СССР. Позже писатель вновь порадовал любителей литературы своими новыми произведениями — повестью «Эстафета» и своим первым романом «Виктория». В 2004 году в книжном издательстве «Китап» вышла очередная книга повестей Геннадия Баннова «Отзовется вдали колокольцами».

Повесть «За огнями маяков», изданная в Уфе в 2009 году, также сразу же стала популярной. Она повествует о начале тренерского пути молодого преподавателя училища Олега Сибирцева, который посвятил себя любимому делу и воспитывает в молодых спортсменах-боксерах настоящий характер, волю к победе и упорство. Повесть во многом является автобиографичной и написана с большой любовью. В целом все творчество Геннадия Баннова было посвящено жизни молодых современников, его книги насыщены высокой романтикой, готовят подростков к будущей взрослой жизни, учат ответственности и порядочности. Почти во всех произведениях писателя явно прослеживаются отголоски Великой Отечественной войны, мироощущение молодых людей, быстро повзрослевших в годы тяжелых испытаний для всей страны.

С 1992 года Геннадий Ефимович являлся членом писательской организации республики. В 1983—1988 годы руководил русскоязычной секцией правления Союза писателей. За многолетний добросовестный труд и большие успехи в педагогике в 1989 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель профессионально-технического образования Башкирской АССР». Он награждался почетным дипломом Международного фонда славянской письменности и культуры и серебряной медалью Ушинского.

В 2013 году, к 85-летнему юбилею писателя, в издательстве «Китап» вышла книга «Висячий камень», куда вошли уже известные читателям произведения, а также новые повести.

Прощание с покойным состоится во вторник, 18 апреля, по адресу: ул. Кустарная, 35/37, кв. 72. Начало церемонии прощания в 11.00.