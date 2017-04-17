Запуск фонтанов Петергофа в снегопад не повредил оборудованию

«Идея возникла от Бога и природы. Просто мы начали делать пробные пуски фонтанов в рамках подготовки к сезону, которые всегда идут в середине апреля. И в этот момент пошёл снег. Как говорят давно работающие в музее сотрудники, такой ситуации не было последние 20 лет — она действительно уникальная. Очень красиво. Подготовить это специально было невозможно», — рассказала директор музея.

При этом угрозы для сохранности самих фонтанов нет.