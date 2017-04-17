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18:56 (мск), источник: Фонтанка

Запуск фонтанов Петергофа в снегопад не повредил оборудованию

Идея показать необычную картинку — работающие в снегопад фонтаны Петергофа — принадлежит природе, а не музею, сообщила интернет-каналу [Фонтанка. Офис] генеральный директор ГМЗ Елена Кальницкая. Она уверяет, что это был не «пиар-ход», а плановая работа учреждения.

«Идея возникла от Бога и природы. Просто мы начали делать пробные пуски фонтанов в рамках подготовки к сезону, которые всегда идут в середине апреля. И в этот момент пошёл снег. Как говорят давно работающие в музее сотрудники, такой ситуации не было последние 20 лет — она действительно уникальная. Очень красиво. Подготовить это специально было невозможно», — рассказала директор музея.

При этом угрозы для сохранности самих фонтанов нет.

Риска повредить механизмы не было: трубы, подающие воду, замораживаются зимой, а сейчас всё было разморожено. Не было минусовой температуры, иначе вода бы не пошла.
Елена Кальницкая
Генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф»

По ее словам, сейчас фонтаны уже не работают: их выключили из-за вернувшихся заморозков.

Первые сообщения о том, что в Петергофе заработали фонтаны, появились в минувшую пятницу, 14 апреля. Очевидцы рассказывали, что оборудование функционировало и в минувшие снежные выходные. Запечатлеть нерядовое событие успели не только туристы, но и сотрудники музея.

«У нас получились хорошие фотографии, и мы их опубликовали на сайте», — уточнила директор музея.

Официальный пуск фонтанов Петергофа состоится 29 апреля.

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