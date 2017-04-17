В Челябинской области временно закроют участок федеральной трассы М-5
В Челябинской области во вторник, 18 апреля, будет закрыто движение на федеральной дороге М-5 «Урал» для всех видов транспорта.
В Челябинской области во вторник, 18 апреля, будет закрыто движение на федеральной дороге М-5 «Урал» для всех видов транспорта.
Как сообщили в
В районе поселка Тимирязевский будет полностью ограничено движение всех видов транспорта, включая общественный.
Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, введение временного ограничения не отразиться на расписании междугородних автобусов. Все маршруты в рейс выйдут по расписанию.
Водителей просят скорректировать маршрут для экстренных перемещений на время ограничения.