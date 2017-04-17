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15:26 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области временно закроют участок федеральной трассы М-5

В Челябинской области во вторник, 18 апреля, будет закрыто движение на федеральной дороге М-5 «Урал» для всех видов транспорта.

Как сообщили в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», запрет вводится на полчаса — с 11 часов до 11 часов 30 минут. На 1825 километре федеральной трассы М-5 будут проводиться аварийно-восстановительных работ по замене кабеля СИП 4−35 миллиметров на воздушной линии 0,4 кВт.

В районе поселка Тимирязевский будет полностью ограничено движение всех видов транспорта, включая общественный.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, введение временного ограничения не отразиться на расписании междугородних автобусов. Все маршруты в рейс выйдут по расписанию.

Водителей просят скорректировать маршрут для экстренных перемещений на время ограничения.

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