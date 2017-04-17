1 млн штрафов выписано нижегородским фирмам за плохую уборку города
За отказ наводить порядок на своих территориях к ответственности привлечены 173 юридических лица.
За отказ наводить порядок на своих территориях к ответственности привлечены 173 юридических лица.
Нижний Новгород, 17 апреля —
За отказ наводить порядок на своих территориях на прошлой неделе к административной ответственности были привлечены 173 юридических лица. Они должны будут выплатить 1,1 млн рублей.
«Не нужно сразу наказывать. Нужно объяснять, что после зимы необходима уборка. Применять санкции нужно в том случае, если понимания своей ответственности у хозяйствующих субъектов нет», — отметил глава городской администрации Сергей Белов.
На сегодняшний день с улиц и из дворов вывезено 36 147 кубометров мусора, что составляет около 41% от запланированного объема. Из 181 несанкционированной свалки уже убрана 81. От мусора очищено 15 млн из 25 млн кв. м. газонов, отремонтировано 79 детских городков и спортивных площадок.