1 млн штрафов выписано нижегородским фирмам за плохую уборку города

Нижний Новгород, 17 апреля — АиФ-НН. Более одного миллиона рублей штрафов получили нижегородские фирмы за плохую уборку Нижнего Новгорода от мусора, сообщает городская администрация.

За отказ наводить порядок на своих территориях на прошлой неделе к административной ответственности были привлечены 173 юридических лица. Они должны будут выплатить 1,1 млн рублей.

«Не нужно сразу наказывать. Нужно объяснять, что после зимы необходима уборка. Применять санкции нужно в том случае, если понимания своей ответственности у хозяйствующих субъектов нет», — отметил глава городской администрации Сергей Белов.

На сегодняшний день с улиц и из дворов вывезено 36 147 кубометров мусора, что составляет около 41% от запланированного объема. Из 181 несанкционированной свалки уже убрана 81. От мусора очищено 15 млн из 25 млн кв. м. газонов, отремонтировано 79 детских городков и спортивных площадок.