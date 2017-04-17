На Среднем Урале от укусов клещей с начала сезона пострадали более 40 человек

В ведомстве уточнили, что среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано шесть случаев присасывания клещей, из них два ребенка имели полный курс прививок, остальные получили противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 13 муниципальных образованиях Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге — 19 человек.

На данный момент в Свердловской области нет пациентов с предварительными диагнозами «клещевой вирусный энцефалит».

По состоянию на 17 апреля за счет различных источников финансирования проведено 20 тыс. 2 вакцинации (5,5% от плана) и 83 тыс. 132 ревакцинаций (17,8% от плана). В этом году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 9 тыс. га. Акарицидные обработки начнутся при установлении оптимальных погодных условий.