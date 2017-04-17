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15:46 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале от укусов клещей с начала сезона пострадали более 40 человек

С начала сезона на Среднем Урале от укусов клещей пострадали 42 человека, — это в 9,5 раз ниже аналогичного периода прошлого года и в четыре раза ниже среднего многолетнего уровня. Все они получили противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано шесть случаев присасывания клещей, из них два ребенка имели полный курс прививок, остальные получили противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 13 муниципальных образованиях Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге — 19 человек.

На данный момент в Свердловской области нет пациентов с предварительными диагнозами «клещевой вирусный энцефалит».

По состоянию на 17 апреля за счет различных источников финансирования проведено 20 тыс. 2 вакцинации (5,5% от плана) и 83 тыс. 132 ревакцинаций (17,8% от плана). В этом году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 9 тыс. га. Акарицидные обработки начнутся при установлении оптимальных погодных условий.

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