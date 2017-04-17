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15:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В МФЦ Башкирии начали прием документов на оформление шенгенских виз

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 17 апреля во всех многофункциональных центрах республики начали прием документов по услуге: «Прием документов для оформления визы».

Документы принимают для оформления визы в страны шенгенского соглашения (Австрия, Германия, Греция, Литва, Мальта, Норвегия, Польша, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония, Хорватия, Венгрия, Латвия, Испания, Италия). Как отметили в пресс-службе МФЦ, хотя Хорватия не входит в Шенген, документы тем не менее необходимо подавать лично, как на Шенген.

Кроме того, в МФЦ республики с сегодняшнего дня начали принимать документы для оформления визы в страны, не требующие сдачи биометрических данных и личного присутствия в визовом центре или консульстве. Это Китай, Индия и Болгария.

Уточнить пакет документов, необходимый для предоставления услуги, а также ознакомиться с адресами и режимом работы офисов МФЦ «Мои Документы» можно на официальном сайте учреждения, а также по телефону контакт-центра: (347) 246−55−33.

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