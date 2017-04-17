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15:54 (мск), источник: Интерфакс

Секретный доклад Хрущева выставят на онлайн-аукционе Christie’s

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Секретный доклад советского лидера Никиты Хрущева и редкий альбом с фотографиями «Россия, 1918−1920 годы» вошли в число лотов на первых онлайн-торгах аукционного дома Christie’s, посвященных важным геополитическим событиям XX века.

Источник: РИА "Новости"

«Онлайн-аукцион “Восстание! Геополитические кадры XX века” — первые в истории торги, посвященные важным геополитическим событиям XX века. На этот аукцион предлагаются фотографии, плакаты, брошюры, карты и другие предметы коллекционирования — от большевистской революции, гражданской войны в Испании, независимости Индии, эры Тэтчер и многих других важнейших исторических моментов. Торги пройдут на сайте Christie’s c 20 по 27 апреля», —, сообщили журналистам в аукционном доме в понедельник.

Там отметили, что одним из лотов станет «секретный доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях».

Это крайне редкое первое издание полного и сокращенного вариантов секретного доклада Хрущева, изданное в Варшаве в 1956 году. Оценочная стоимость — $2−3 тыс.
Christie’s

С эстимейтом в $25−35 тыс. на торги выставят материалы тематической выставки, посвященной индустриализации Украины, а именно четвертой пятилетке 1945−1950 годов.

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«Материалы посвящены результатам процесса индустриализации на территории Донецкого региона. (…) Это 18 складных выставочных стендов, состоящих из 66 информационных щитов, размером 600×1800 мм и меньше, с фотографиями в сопровождении трафаретных подписей на русском языке и сделанных от руки подписями на иврите», — пояснили в аукционном доме.

Также вниманию коллекционеров представят альбом с 86-ю фотографиями, на которых «запечатлены силы Королевских ВВС Великобритании, оказывающие поддержку антибольшевистским войскам во время Гражданской войны в России».

На представленных фотографиях запечатлен быт штаба Королевских ВВС Великобритании, отдельные виды кораблей и бомбардировщиков, а также члены личного состава. Как отметили в Christie’s, на некоторых снимках можно видеть непосредственные сцены боевых действий.

Альбом в кожаном переплете был издан приблизительно в 1918—1920 годы. Его оценочная стоимость составляет $3−5 тыс.

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