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16:04 (мск), источник: РИА Крым

Крымским школьникам и студентам рассказали об основах финансовой грамотности

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму завершилась неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, которая проходила в рамках «Всероссийской недели финансовой грамотности — 2017». Об этом со ссылкой на министра финансов РК Ирину Кивико сообщает пресс-служба крымского Минфина.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятия состоялись при содействии министерства образования, науки и молодежи РК с 10 по 14 апреля во всех регионах Республики.

«В течение недели ведущими финансистами Крыма, в том числе руководством министерства, проведено около 35 лекций и бесед для 250 крымских школьников и студентов высших и средне-специальных учебных заведений, главной темой которых стали основы финансовой грамотности», — отметила министр.

По словам Кивико, для преподавателей КФУ им. Вернадского был проведен открытый семинар, а для студентов — две лекции. Кроме того, специалисты крымского Минфина провели 28 бесед с учащимися 7−11 классов в общеобразовательных школах.

«Вопросы повышения финансовой грамотности молодежи являются одним из важных направлений деятельности каждого государства, поскольку от финансовой культуры молодого поколения будет зависеть не только их личное благосостояние в будущем, но и устойчивое экономическое развитие страны. Мы впервые получили опыт проведения такой образовательной деятельности и не будем останавливаться на достигнутом. Такая работа планируется проводиться системно и не только раз в году», — подчеркнула министр.

В ведомстве отметили, что особый интерес у студентов и преподавателей вызвал вопрос открытости бюджетных данных, в том числе функционирования портала «Открытый бюджет», созданного Минфином.

«Также школьники и студенты спрашивали о том, как управлять личными финансами и распределять будущие доходы семьи, как воспитать в себе навыки разумной экономии, как принимать правильные финансовые решения и делать эффективные вклады, как распознать признаки финансового мошенничества в сфере кредитования и депозитных вкладов и многое другое», — пояснили в пресс-службе.

По признанию учащихся, знания, полученные в рамках Недели, помогли им «лучше понять не только то, что слаженная финансовая система неотъемлемая часть в жизни страны, но и понять, как выстраивается финансовая жизнь их семьи, а также, почему финансовые знания являются таким же важными, как умение читать и писать».

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