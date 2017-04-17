Первый центр оценки квалификации открылся в Нижнем Новгороде

Центр оценки квалификации — первый в Нижегородской области и четвертый в России — открылся на базе АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».

В рамках мероприятия эксперты также провели апробацию комплектов оценочных средств по четырем квалификациям.

По словам заместителя исполнительного директора общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Ольги Ополонской, в марте нижегородский ЦОК прошел аттестацию Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении Союза машиностроителей России и теперь официально наделен всеми необходимыми полномочиями для проведения независимых экспертиз.

«Начата работа по созданию комплектов оценочных средств, разработке профстандартов. Опыт, полученный в результате работы в том числе и нижегородского центра, будет в дальнейшем использоваться при создании ЦОК по всей России», — подчеркнула Ольга Ополонская.

Нижегородский Центр оценки квалификации будет работать по четырем профессиональным стандартам: «оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением», «слесарь-сборщик», «специалист по разработке технологий и программ для станков с числовым программным управлением», «специалист по технологиям механообрабатывающего производства в машиностроении».

Экспертов для обучения предоставляет как «Нижегородский завод 70-летия Победы», так и ведущий технический вуз области — Нижегородский государственный технический университет.

«То, что один из первых центров оценки квалификации был открыт именно в Нижегородской области, на базе нижегородского предприятия, я считаю высокой оценкой потенциала нижегородской промышленности со стороны Союза машиностроителей, — считает генеральный директор “Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей” (НАПП) Валерий Цыбанев. — Двери Центра оценки квалификации открыты для соискателей со всей области, а также для всех предприятий, на которых есть специалисты по работе на станках с ЧПУ. То есть практически для всех промышленных предприятий региона».

Первыми прошли обучение и сдали экзамен сотрудники «Нижегородского завода 70-летия Победы». «Я работаю на заводе около четырех лет, начинал с ученика оператора станков с ЧПУ, — говорит один из экзаменующихся Александр Воробьев. — Сегодня я хочу подтвердить пятый квалификационной разряд. Занимался теоретической подготовкой в Центре, работал с наставником, осваивал новые обрабатывающие центры. Готов сдать экзамен!».

Всего в этот день экзамен сдали пять человек, это первая группа обучающихся. В дальнейшем планируется увеличить и число учеников центра, и количество специальностей, по которым можно будет подтвердить квалификацию в ЦОК. «Сегодня по многим специальностям нет комплекта контрольно-оценочных средств, не до конца проработаны профстандарты, — заметил специалист ЦОК Михаил Сивов. — Наша задача на ближайшее время — принять участие в доработке стандартов, и увеличить количество специальностей как минимум до 15».

Напомним, Государственная Дума приняла закон, регулирующий проведение оценки квалификации работников в конце июня 2016 года. Он обязывает ряд специалистов подтвердить свою профессиональную квалификацию именно в ЦОК. Кроме того, любой желающий может самостоятельно подтвердить квалификацию, обратившись для этого в ЦОК. В центре он получает консультацию специалистов, демонстрирует практические и теоретические навыки, и по итогам экзамена получает аттестат, подтверждающий квалификацию работника. В ближайшем будущем наличие такого документа значительно повысит шансы соискателя занять вакантное место на любом промышленном предприятии.