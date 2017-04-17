Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Афганистан попросил Россию о помощи
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
СМИ: Галкин устроил сюрприз в 68-й день рождения Пугачевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла дочь Кадырова
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Первый центр оценки квалификации открылся в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 17 апреля. НТА-Приволжье — Первый центр оценки квалификации открылся в Нижнем Новгороде.

Центр оценки квалификации — первый в Нижегородской области и четвертый в России — открылся на базе АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».

В рамках мероприятия эксперты также провели апробацию комплектов оценочных средств по четырем квалификациям.

По словам заместителя исполнительного директора общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Ольги Ополонской, в марте нижегородский ЦОК прошел аттестацию Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении Союза машиностроителей России и теперь официально наделен всеми необходимыми полномочиями для проведения независимых экспертиз.

«Начата работа по созданию комплектов оценочных средств, разработке профстандартов. Опыт, полученный в результате работы в том числе и нижегородского центра, будет в дальнейшем использоваться при создании ЦОК по всей России», — подчеркнула Ольга Ополонская.

Нижегородский Центр оценки квалификации будет работать по четырем профессиональным стандартам: «оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением», «слесарь-сборщик», «специалист по разработке технологий и программ для станков с числовым программным управлением», «специалист по технологиям механообрабатывающего производства в машиностроении».

Экспертов для обучения предоставляет как «Нижегородский завод 70-летия Победы», так и ведущий технический вуз области — Нижегородский государственный технический университет.

«То, что один из первых центров оценки квалификации был открыт именно в Нижегородской области, на базе нижегородского предприятия, я считаю высокой оценкой потенциала нижегородской промышленности со стороны Союза машиностроителей, — считает генеральный директор “Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей” (НАПП) Валерий Цыбанев. — Двери Центра оценки квалификации открыты для соискателей со всей области, а также для всех предприятий, на которых есть специалисты по работе на станках с ЧПУ. То есть практически для всех промышленных предприятий региона».

Первыми прошли обучение и сдали экзамен сотрудники «Нижегородского завода 70-летия Победы». «Я работаю на заводе около четырех лет, начинал с ученика оператора станков с ЧПУ, — говорит один из экзаменующихся Александр Воробьев. — Сегодня я хочу подтвердить пятый квалификационной разряд. Занимался теоретической подготовкой в Центре, работал с наставником, осваивал новые обрабатывающие центры. Готов сдать экзамен!».

Всего в этот день экзамен сдали пять человек, это первая группа обучающихся. В дальнейшем планируется увеличить и число учеников центра, и количество специальностей, по которым можно будет подтвердить квалификацию в ЦОК. «Сегодня по многим специальностям нет комплекта контрольно-оценочных средств, не до конца проработаны профстандарты, — заметил специалист ЦОК Михаил Сивов. — Наша задача на ближайшее время — принять участие в доработке стандартов, и увеличить количество специальностей как минимум до 15».

Напомним, Государственная Дума приняла закон, регулирующий проведение оценки квалификации работников в конце июня 2016 года. Он обязывает ряд специалистов подтвердить свою профессиональную квалификацию именно в ЦОК. Кроме того, любой желающий может самостоятельно подтвердить квалификацию, обратившись для этого в ЦОК. В центре он получает консультацию специалистов, демонстрирует практические и теоретические навыки, и по итогам экзамена получает аттестат, подтверждающий квалификацию работника. В ближайшем будущем наличие такого документа значительно повысит шансы соискателя занять вакантное место на любом промышленном предприятии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
ОБСЕ: референдум в Турции не отвечает европейским стандартам
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
Названа самая массовая профессия России
ФАС и Google заключили мировое соглашение
Песков призвал не связывать мнение Киселева с позицией Кремля
Спорт
СКА - чемпион: лучшие — для Питера, миллионеры — для остальных СКА выиграл серию у "Металлурга" и завоевал второй Кубок Гагарина в истории. Кто они - главные герои хоккейного Санкт-Петербурга
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Ленобласть не справилась с переселением из аварийного жилья
Эксперты советуют не медлить с покупкой недвижимости
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь