В США бородатая ящерица стала офицером полиции
В Аризоне сотрудники департамента полиции города Эйвондейл приняли в свои ряды бородатую ящерицу агаму.
В Аризоне сотрудники департамента полиции города Эйвондейл приняли в свои ряды бородатую ящерицу агаму.
Об этом со ссылкой на фейсбук правоохранителей сообщает TJ. Ящерица по кличке Айро попала в отделение полиции в апреле 2016 года в рамках экспериментальной программы. Оказалось, что агамы имеют сильное обоняние и способены находить некоторые виды наркотиков.
14 апреля Айро приняла присягу и поступила на службу. Все новости и фотографии с ящерицей размещаются в сети с хештегом #IrohAdventures.