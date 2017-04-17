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16:09 (мск), источник: Афиша Daily

В США бородатая ящерица стала офицером полиции

В Аризоне сотрудники департамента полиции города Эйвондейл приняли в свои ряды бородатую ящерицу агаму.

Об этом со ссылкой на фейсбук правоохранителей сообщает TJ. Ящерица по кличке Айро попала в отделение полиции в апреле 2016 года в рамках экспериментальной программы. Оказалось, что агамы имеют сильное обоняние и способены находить некоторые виды наркотиков.

14 апреля Айро приняла присягу и поступила на службу. Все новости и фотографии с ящерицей размещаются в сети с хештегом #IrohAdventures.

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