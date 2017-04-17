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16:37 (мск), источник: Meduza

Дуэйн «Скала» Джонсон в костюме Пикачу бегает за дочкой

К Пасхе актер Дуэйн «Скала» Джонсон нарядился в Пикачу. Он пояснил, что сделал это ради дочки Жасмин: покемон — любимой персонаж девочки.

«Когда Пикачу навещал Жасмин в первый раз — несколько месяцев назад — она еще ползала», — написал актер. Теперь дочка играла с ним в салки.

По словам Джонсона, Пикачу нравится не только Жасмин, но и его псу Хоббсу — он пытался справить нужду на него.

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