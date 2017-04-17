Дуэйн «Скала» Джонсон в костюме Пикачу бегает за дочкой
К Пасхе актер Дуэйн «Скала» Джонсон нарядился в Пикачу. Он пояснил, что сделал это ради дочки Жасмин: покемон — любимой персонаж девочки.
К Пасхе актер Дуэйн «Скала» Джонсон нарядился в Пикачу. Он пояснил, что сделал это ради дочки Жасмин: покемон — любимой персонаж девочки.
«Когда Пикачу навещал Жасмин в первый раз — несколько месяцев назад — она еще ползала», — написал актер. Теперь дочка играла с ним в салки.
По словам Джонсона, Пикачу нравится не только Жасмин, но и его псу Хоббсу — он пытался справить нужду на него.