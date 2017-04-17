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17:38 (мск), источник: Prokazan.ru

Синоптики: в Татарстане ожидаются метель, снежные заносы и гололед

19−21 апреля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Источник: Prokazan.ru

 — На территории республики ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами прогнозируются метели с существенным ухудшением видимости, — говорится в сообщении.

20 и 21 апреля будет дуть сильный ветер, порывы которого будут достигать до 17−22 м/с. Ночью местами на дорогах возможно образование гололедицы.

Так, 18 апреля в Казани ожидается облачная погода. Ветер западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса тепла. Максимальная температура воздуха днем 4−6 градусов тепла.

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