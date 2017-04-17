Синоптики: в Татарстане ожидаются метель, снежные заносы и гололед

— На территории республики ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами прогнозируются метели с существенным ухудшением видимости, — говорится в сообщении.

20 и 21 апреля будет дуть сильный ветер, порывы которого будут достигать до 17−22 м/с. Ночью местами на дорогах возможно образование гололедицы.

Так, 18 апреля в Казани ожидается облачная погода. Ветер западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса тепла. Максимальная температура воздуха днем 4−6 градусов тепла.