Ученые выяснили, как выглядели женщины 13 тысяч лет назад

«Мы не использовали методы реконструкции лица. Они очень популярны, но еще в 2002 году наши коллеги показали, что эта методика не является научно верной. Кроме того, все музейные реконструкции лиц обычно бывают выполнены в определенном стиле, основанном не на реальных данных, а на додарвиновских представлениях о «диких людях», — рассказывает Сьюзан Хайес (Susan Hayes) из университета Воллонгонга (Австралия), чьи слова приводит издание LiveScience.

С момента появления палеонтологии как науки в середине 19 века, ученые и обыватели начали часто задумываться о том, как выглядели различные вымершие древние животные, и насколько красивы или безобразны были правители древнего мира, античности и средневековья, а также их подданные и жертвы.

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Изначально попытки восстановить их облик по костям черепа и тела были крайне неточными и опирались на зачастую ложные представления о том, как выглядели животные и люди в древности. Только в середине 20 века, благодаря работе советского антрополога Михаила Герасимова и ряда отечественных и зарубежных ученых появилась достаточно точная и научная методика восстановления облика лица. Эта методика работает следующим образом — сначала ученые изготавливают копию черепа, анализируют его форму и затем покрывают его пластилином и другими мягкими материалами по законам, выведенным Герасимовым и его учениками, имитируя то, как были расположены мускулы при жизни. Благодаря такой методике мы смогли узнать, как выглядели первые гоминиды, «познакомиться» с Андреем Боголюбским, Иваном Грозным, Ричардом III и рядом других исторических лиц. Хайес и ее коллеги разработали принципиально иную методику реконструкции лица, которая опирается не на подобные представления о расположении мускулов, а на базе целого пакета статистических данных о том, как соотносится толщина мускулов лица и костей черепа в разных его точках.

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