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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как выглядели женщины 13 тысяч лет назад

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Палеонтологи восстановили облик лица женщины, жившей в Тайланде 13 тысяч лет назад, и не нашли существенных различий в ее облике от современных представительниц слабого пола из Юго-Восточной Азии, говорится в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

«Мы не использовали методы реконструкции лица. Они очень популярны, но еще в 2002 году наши коллеги показали, что эта методика не является научно верной. Кроме того, все музейные реконструкции лиц обычно бывают выполнены в определенном стиле, основанном не на реальных данных, а на додарвиновских представлениях о «диких людях», — рассказывает Сьюзан Хайес (Susan Hayes) из университета Воллонгонга (Австралия), чьи слова приводит издание LiveScience.

С момента появления палеонтологии как науки в середине 19 века, ученые и обыватели начали часто задумываться о том, как выглядели различные вымершие древние животные, и насколько красивы или безобразны были правители древнего мира, античности и средневековья, а также их подданные и жертвы.

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Изначально попытки восстановить их облик по костям черепа и тела были крайне неточными и опирались на зачастую ложные представления о том, как выглядели животные и люди в древности. Только в середине 20 века, благодаря работе советского антрополога Михаила Герасимова и ряда отечественных и зарубежных ученых появилась достаточно точная и научная методика восстановления облика лица.

Эта методика работает следующим образом — сначала ученые изготавливают копию черепа, анализируют его форму и затем покрывают его пластилином и другими мягкими материалами по законам, выведенным Герасимовым и его учениками, имитируя то, как были расположены мускулы при жизни. Благодаря такой методике мы смогли узнать, как выглядели первые гоминиды, «познакомиться» с Андреем Боголюбским, Иваном Грозным, Ричардом III и рядом других исторических лиц.

Хайес и ее коллеги разработали принципиально иную методику реконструкции лица, которая опирается не на подобные представления о расположении мускулов, а на базе целого пакета статистических данных о том, как соотносится толщина мускулов лица и костей черепа в разных его точках.

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Проанализировав эти соотношения для 720 женщин из 25 разных стран мира, команда Хайес использовала эти расчеты для реконструкции облика женщины, жившей примерно 13 тысяч лет назад в пещере Там-Лод на северо-западе Тайланда. Сегодня некоторые ученые считают, что люди той эпохи обладали очень грубыми чертами лица, не похожими на облик ни одной расовой или этнической группы современности. Хайес и ее коллеги проверили, так ли это.

Как оказалось, это было не так — женщина из Там-Лод обладала почти «современным» лицом, похожим на то, как устроены лица жительниц Японии и стран Юго-Восточной Азии. С другой стороны, размеры ее носа и рта, а также некоторых других черт лица были ближе по своим размерам или пропорциям к жительницам Африки, а ее челюсти были чуть сильнее и прочнее, чем у современных людей, что роднило жительницу Там-Лод с древними людьми. Это указывает на то, что анатомия человека все же заметно поменялась за последние 13−15 тысяч лет.

Что интересно, подобные результаты ученые получили, как используя «общую» базу данных, включающую в себя информацию по устройству лиц всех рас, так и при помощи «европейского» набора данных. Это, как отмечают Хайес и ее коллеги, говорит о том, что их методика реконструкции лица защищена от «помех» и склонности к «европеизации» лиц, как старые методики реконструкции.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
А как же то , что сделана из ребра Адама???
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