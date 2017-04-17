Рейтинг самых сильных землетрясений, которые ощутили жители Молдовы

Согласно статистике, самое серьезное землетрясение, которое ощутили и жители республики, произошло в ночь на 10 ноября 1940 года. Очаг подземных толчков залегал на глубине 135 километров в уезде Вранча (Румыния). Магнитуда по шкале Рихтера составила 7,4. В румынской столице были разрушено много жилых строений. В общей сложности землетрясение продолжалось около трех минут и имело два ярко выраженных толчка. По официальным данным, число жертв катаклизма достигло тысячи человек (в основном речь идет о жителях Румынии). Землетрясение на всех Балканах. Интенсивность толчков в Кишиневе составила 7 баллов. Тогда пострадали и ряд исторических зданий молдавской столицы.

После своеобразного затишья 4 марта 1977 года произошло Вранчанское землетрясение (Бухарестское или Карпатское землетрясение), которое, согласно официальным данным, унесло жизни тысячи 578 человек. Жертвами в основном стали жители Румынии, тысячи пострадали. В Бухаресте обрушились десятки многоэтажных зданий и тысячи строений получили повреждения.

В Кишиневе интенсивность толчков достигала 6−7 баллов. А в эпицентре — уезд Вранча (Румыния) — 7,2 балла. Толчки отчетливо ощущались на территории всех Балкан.

Подземные толчки интенсивностью в 6 баллов жители Кишинева ощутили в 1986 и 1990 годах. Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано столичными сейсмологами в 2004 году, а интенсивностью в 4−5 баллов в 2014-ом.

Данные Национального бюро статистики Молдовы о самых сильных землетрясениях.

По словам руководителя Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Иона Илиеша, наша республика находится в сейсмической зоне, и подземные толчки для страны не редкость.

«У нас есть данные о том, что сильное землетрясение наблюдалось в 1701 году. Следующее произошло в 1738-м, то есть через 37 лет. Последующие 64 года были спокойными в сейсмическом плане. В 1802 году произошло сильное землетрясение в очаге Вранча — Великое землетрясение. После этого, в 1838 году (то есть спустя 36 лет), случилось еще одно землетрясение. Тоже сильное. Потом было спокойно до 1940 года. То есть интервал составил 102 года. В следующий раз землетрясение произошло в 1977 году, интервал составил 37 лет. Получается землетрясения происходят у нас с периодичностью 36−37 лет, 64−102 года», — пояснил Илиеш.

Илиеш подчеркнул, что спрогнозировать дату и силу подземных толчков, чтобы предупредить заранее население, невозможно.

К тому же, на территории страны незначительные колебания до 4,5 баллов регистрируются регулярно. Это происходит потому, что Молдова территориально близка к горам Вранча, восточной части Карпатских гор. Расстояние между нашей страной и источником землетрясений составляет не более 200 километров.

Последнее наиболее сильное землетрясение произошло в Румынии в феврале этого года. Подземные толчки магнитудой 5, были зафиксированы в горах Вранчи, на территории уезда Бузэу. Жители Молдовы также почувствовали их.