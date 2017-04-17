Врачи привьют от гриппа 850 тыс жителей Воронежской области осенью 2017 года

Медики привьют от гриппа за счет средств федерального бюджета 850 тыс. жителей Воронежской области осенью 2017 года. По сравнению с показателями 2016-го, количество охваченных вакцинацией увеличится на 200 тыс. человек, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин на оперативном совещании в облправителстве в понедельник, 17 апреля.

По словам главы облздрава, охват прививками жителей из групп риска достигнет рекомендуемого уровня в 75%.

Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ-2016/17 в Воронежской области характеризовался более ранним началом подъема заболеваемости, большей длительностью подъема заболеваемости (12 недель против шести в 2016-м) и низкой смертностью, рассказал руководитель регионального правления Роспотребнадзора Игорь Механтьев. В 2016 году охват населения области прививками против гриппа составил 37,3%, в России- 38,2%, добавил чиновник.

Контекст

В 2016 году прививочная кампания против гриппа в Воронежской области стартовала 1 сентября. Отечественными вакцинами перед эпидсезоном медики привили 649 тыс. жителей из «группы риска». В первую очередь прививки делали детям, студентам, беременным, работникам медицинских и образовательных учреждений, пенсионерам и людям с заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем.

Вспышка гриппа в Воронежской области пришлась на конец января. Самым актуальным штаммом стал вирус гриппа H3N2 — грипп «Гонконг».