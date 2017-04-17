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17:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Врачи привьют от гриппа 850 тыс жителей Воронежской области осенью 2017 года

Охват вакцинацией людей из групп риска достигнет 75%.

Источник: РИА "Воронеж"

Медики привьют от гриппа за счет средств федерального бюджета 850 тыс. жителей Воронежской области осенью 2017 года. По сравнению с показателями 2016-го, количество охваченных вакцинацией увеличится на 200 тыс. человек, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин на оперативном совещании в облправителстве в понедельник, 17 апреля.

По словам главы облздрава, охват прививками жителей из групп риска достигнет рекомендуемого уровня в 75%.

Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ-2016/17 в Воронежской области характеризовался более ранним началом подъема заболеваемости, большей длительностью подъема заболеваемости (12 недель против шести в 2016-м) и низкой смертностью, рассказал руководитель регионального правления Роспотребнадзора Игорь Механтьев. В 2016 году охват населения области прививками против гриппа составил 37,3%, в России- 38,2%, добавил чиновник.

Контекст

В 2016 году прививочная кампания против гриппа в Воронежской области стартовала 1 сентября. Отечественными вакцинами перед эпидсезоном медики привили 649 тыс. жителей из «группы риска». В первую очередь прививки делали детям, студентам, беременным, работникам медицинских и образовательных учреждений, пенсионерам и людям с заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем.

Вспышка гриппа в Воронежской области пришлась на конец января. Самым актуальным штаммом стал вирус гриппа H3N2 — грипп «Гонконг».

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