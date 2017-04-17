У гламурного адвоката Мынзата появились новые проблемы
КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В Государственной налоговой службе Мынзату будут предъявлены документы, касающиеся нарушений налогового законодательства.
КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В Государственной налоговой службе Мынзату будут предъявлены документы, касающиеся нарушений налогового законодательства.
Согласно сообщению, опубликованному 14 апреля 2007 года в Monitorul Oficial, в понедельник, 18 апреля, Мынзата ждут в Государственной налоговой службе, после чего 4 мая пройдет заседание, на котором будут рассмотрены нарушения налогового законодательства.
Ранее Апелляционная палата Кишинева приговорила Мынзата к 9 годам тюрьмы за мошенничество. Соответствующее уголовное дело было открыто еще в 2009 году. Сообщалось, что гламурный адвокат сбежал из зала суда АП Кишинева до оглашения приговора. Как ранее заявил СМИ
Мынзат известен не столько своей адвокатской деятельностью, сколько эпатажным поведением. Он любитель гламурных костюмов и всячески выставляет напоказ роскошь, которая его окружает, — от люксовых автомобилей до дома.