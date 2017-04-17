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18:55 (мск), источник: Sputnik.md

У гламурного адвоката Мынзата появились новые проблемы

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В Государственной налоговой службе Мынзату будут предъявлены документы, касающиеся нарушений налогового законодательства.

Источник: Sputnik.md

Согласно сообщению, опубликованному 14 апреля 2007 года в Monitorul Oficial, в понедельник, 18 апреля, Мынзата ждут в Государственной налоговой службе, после чего 4 мая пройдет заседание, на котором будут рассмотрены нарушения налогового законодательства.

Ранее Апелляционная палата Кишинева приговорила Мынзата к 9 годам тюрьмы за мошенничество. Соответствующее уголовное дело было открыто еще в 2009 году. Сообщалось, что гламурный адвокат сбежал из зала суда АП Кишинева до оглашения приговора. Как ранее заявил СМИ пресс-секретарь Апелляционной палаты Кишинева, Мынзат не был обязан присутствовать в зале суда в момент оглашения приговора.

Мынзат известен не столько своей адвокатской деятельностью, сколько эпатажным поведением. Он любитель гламурных костюмов и всячески выставляет напоказ роскошь, которая его окружает, — от люксовых автомобилей до дома.

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