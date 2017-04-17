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17:32 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Бородатая история. Как Петр I пытался научить горожан бриться

17 апреля 1722 года Петр I ввёл подать на ношение бороды для старообрядцев. Мужчина, не желающий расставаться с таким «украшением» по религиозным причинам, должен был заплатить за это немалые по тем временам деньги — 50 рублей в год.

Источник: РИА "Новости"

Один из самых известных бородачей в мировой истории, английский натуралист и путешественник Чарльз Дарвин назвал бороду украшением, которое повышало привлекательность самцов в глазах представительниц противоположного пола. С годами символ мужественности получил еще новый смысл, став знаком, демонстрирующим определенный социальный статус его обладателя и даже, говорящим о его финансовом положении.

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В разные эпохи власти пытались взять под контроль ношение бороды своими гражданами. Так в Древнем Египте это позволить себе мог только фараон. В Римской империи наоборот — растительность на лице считалась признаком «диких» народов. А в православной Руси XVII века «брадобрийца» считали женоподобными и подозревали в склонности к нетрадиционной сексуальной ориентации.

Борода за 100 рублей

Правила ношения бороды были закреплены во многих документах, а за ее порчу насильственным образом даже полагался немалый штраф. Так, к примеру, в сборнике правовых норм Киевской Руси, который вошел в историю как «Русская правда», говорилось, что за причинение ущерба усам или бороде обидчик должен будет заплатить целых 12 рублей.

Для сравнения — за убийство человека полагалась сумма всего в три раза больше.

Поэтому нововведение Петра I, решившего радикальными способами заняться европеизацией страны, переодев мужчин в немецкие платья и лишив бород, было воспринято многими как оскорбление и посягательство на святую святых. Произошло это после возвращения царя из поездки по Европе. В 1699 году после оглашения указа молодой царь демонстративно остриг бороды у нескольких представителей знатных родов. Такое «насилие» вызвало настоящую волну негодования в обществе, которое привыкло к другому образу благочестивого христианина.

Чтобы сдержать народный гнев, оставив бородачам своеобразный выбор, Петр в 1705 году издал указ, согласно которому священнослужителям разрешалось оставить себе бороды, а остальным нужно было купить право на ее ношение.

Источник: РИА "Новости"

Документ устанавливал плату, которую должен был внести бородач в зависимости от положения в обществе. Известно, что горожане и слуги должны были заплатить 30 рублей в год, купцы средней и мелкой статьи, городовые дворяне, царедворцы и посадские люди — 60 рублей в год.

Дороже всего бородовой знак обходился иноземным купцам — 100 рублей в год.

За эту сумму он получал своеобразную квитанцию, металлический жетон — «бородовую копейку».

Стоит отметить, что пошлиной не облагались крестьяне, однако, желая посетить город, они должны были при въезде каждый раз платить 1 копейку за бороду.

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Каторга или борода?

Со временем правила были ужесточены: в декабре 1713 года вышел указ, вводящий строгий запрет на ношение бороды и русской одежды. Тех же упрямцев, кто осмеливался нарушить его, ждал острог и избиение кнутами.

Некоторых изменений удалось добиться старообрядцам. Согласно документу, который был подписан 17 апреля 1722 года, для них устанавливался строгий дресс-код. Они должны были носить зипуны со стоячим воротником, ферязи с длинными рукавами, без перехвата, а из верхней одежды — однорядки. Ношение же бороды из религиозных убеждений было оценено в 50 рублей в год.

Известно, что всякий, кто заметил бородача в другом костюме, мог задержать его и отвезти к коменданту. Тогда бдительному гражданину полагалось денежное поощрение — половина от суммы штрафа.

Если борода­чу нечем было заплатить штраф, виновного ссылали на работу в Рогервик (Балтийский порт), а сибиряков на сибирские заводы, но сосланный отпускался на свобо­ду, как скоро давал подписку, что обреет бороду и впе­ред не будет носить ее.
Николай Костомаров
историк

Стоит отметить, что находились и хитрецы, которые пытались следовать царскому указу лишь наполовину: они не сбривали, а подрезали себе бороды. Таких «нарушителей», однако, также вскоре вычислили. Было решено относить их к бородачам и требовать от них исполнения закона.

Историки отмечают, что в июне 1723 года «под караулом» оказалось много купцов и мещан, которые из-за нехватки денег не могли позволить себе купить бородовой знак, а бриться не за что не желали.

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Годы спустя писатель Федор Достоевский, анализируя этот период в истории, писал:

«Русский народ не любит гоняться за внешностию: он больше всего ценит дух, мысль, суть дела. А преобразование было таково, что простиралось на его одежду, бороду и т. д. Народ и отрекся от своих добро­желателей-реформаторов, не потому, конечно, чтобы лю­бил бороду, гонялся за одеждой, а потому, что такой пре­образовательный прием был далеко не в его духе. И чем сильнее было на него посягательство сверху, тем сильнее он сплачивался, сжимался. Борода и одежда сделались чем-то вроде лозунга. Может быть, именно под влиянием подобных обстоятельств и сложилась в нашем мужике та­кая неподатливая, упорная, твердая натура».

Стоит отметить, что после смерти Петра Великого его указ действовал еще более полувека. Отменила некоторые положения его Екатерина II в 1722 году. Согласно более поздней редакции, без бороды должны были ходить представители высшего сословия, чиновники, казенные люди и придворные.

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