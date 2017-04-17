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17:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Отель Marriott на Театральной площади Нижнего Новгорода приступит к полноценной работе в августе-сентябре 2017 года

Нижний Новгород. 17 апреля. НТА-Приволжье — Отель Marriott на Театральной площади Нижнего Новгорода приступит к полноценной работе в августе-сентябре 2017 года.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, отель Marriott на Театральной площади еще в декабре 2016 года получил акт ввода объекта в эксплуатацию.

По словам собеседника агентства, в настоящее время идет комплектование объекта мебелью, оборудованием, техническое оснащение, набор и обучение персонала. Техническое открытие, по мнению инвестора, планируется в конце мая — начале июня, а полноценная работа отеля — в августе-сентябре 2017 года.

В министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области отметили, что пока застройщик отеля еще пока не обращался за предоставлением статуса приоритетного проекту отеля Marriott.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает вопрос о предоставлении льгот застройщику второго отеля сети Marriott на площади Театральной Нижнего Новгорода.

В случае, если инвестор подаст заявку на статус приоритетного инвестиционного проекта, это будут налоговые льготы, если на поддержку субъектов туриндустрии — может быть оказана поддержка в виде компенсации затрат на уплату процентов по кредиту (льготное кредитование).

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