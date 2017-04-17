Первые четыре фонтана заработают в Петербурге послезавтра
Четыре фонтана откроют сезон в Петербурге 19 апреля. Первыми заработают водометы в центре города.
Четыре фонтана откроют сезон в Петербурге 19 апреля. Первыми заработают водометы в центре города.
Как сообщает ГУП «Водоканал», уже в среду заработают фонтаны на Манежной площади, в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки на Казанской улице. Кроме того, в этот же день закрутится шар на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы.
Напомним, тестовые испытания фонтанов смутили петербуржцев в пятницу, когда в городе вовсю шел снег.
До конца апреля заработают водометы и в спальных районах Петербурга. Всего в летний сезон 2017 года горожан будут радовать 49 фонтанов и три фонтанных комплекса. Еще 33, как сообщает Водоканал, необходимо ремонтировать.