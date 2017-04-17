Салют в честь Дня победы в Москве запустят с 16 площадок
За фейерверки будет отвечать 449-й отдельный салютный дивизион Западного военного округа.
За фейерверки будет отвечать 449-й отдельный салютный дивизион Западного военного округа.
Праздничный салют в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят в Москве с 16 различных точек столицы, в том числе с Воробьевых гор и Поклонной горы. Об этом Министерство обороны РФ сообщило на своей странице в Facebook.
«Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта с точностью до миллисекунд. Это позволяет сделать салют красочным и интересным», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в артиллерийской батарее дивизиона
Первый салют в годы Великой Отечественной войны прогремел 5 августа 1943 года в честь войск, освободивших Орел и Белгород. До победного окончания войны было произведено более 350 салютов. После 9 мая 1945 года традиция праздничных салютов прервалась и возобновилась в 1965 году.