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17:50 (мск), источник: Мослента

Салют в честь Дня победы в Москве запустят с 16 площадок

За фейерверки будет отвечать 449-й отдельный салютный дивизион Западного военного округа.

Источник: Reuters

Праздничный салют в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят в Москве с 16 различных точек столицы, в том числе с Воробьевых гор и Поклонной горы. Об этом Министерство обороны РФ сообщило на своей странице в Facebook.

«Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта с точностью до миллисекунд. Это позволяет сделать салют красочным и интересным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в артиллерийской батарее дивизиона по-прежнему остается вооружение времен Великой Отечественной Войны — легендарные 76-мм орудия ЗИС-3 образца 1942 года. 9 Мая они произведут праздничный залп с Поклонной горы в Москве.

Первый салют в годы Великой Отечественной войны прогремел 5 августа 1943 года в честь войск, освободивших Орел и Белгород. До победного окончания войны было произведено более 350 салютов. После 9 мая 1945 года традиция праздничных салютов прервалась и возобновилась в 1965 году.

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