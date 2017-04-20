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00:33 (мск), источник: Газета.Ру

Шоу-бизнес разделился на кланы

Самые яркие семьи американского шоу-бизнеса.

Новый президент США показывает всему миру: продвигать родственников, устраивая их на работу, — можно. На смену привычным династиям приходят семьи — не только во власти, разумеется, но и в шоу-бизнесе. Сегодня в Америке Трампы — это новые Кардашьяны. Впрочем, старые никуда не делись. К ним прибавились другие семьи, определяющие новое лицо американской моды и шоу-бизнеса.

В принципе, в Голливуде и раньше существовали актерские семьи и династии — Генри, Питер, Джейн и Бриджет Фонда; Эрик, Джулия, а теперь и Эмма Робертс; Алек, Стивен и Уильям Болдуины; Патрисия, Розанна, Дэвид Аркетты, а также примкнувшая к ним Кортни Кокс — и так далее. Однако такие актеры были весьма самостоятельны и не ходили повсюду парой.

Теперь все не так: за жизнью семей из американского шоу-бизнеса можно следить в соцсетях, они держатся вместе и оккупируют телеэкраны, газетные полосы и модные показы

Несколько фамилий — но они везде.

Главной семьей Америки по-прежнему остается семейство Кардашьян-Дженнер, члены которого ежедневно появляются на публике. Бывший муж Крис Дженнер, Роберт Кардашьян, был американским юристом армянского происхождения. Благодаря ему мир впервые услышал эту фамилию — он был адвокатом и другом скандально известного футболиста О'Джея Симпсона.

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Несколько лет семейство оставалось в тени, но в 2007 году внезапно приобрело огромную популярность, когда стартовало реалити-шоу «Семейство Кардашьян»

Новые выпуски шоу выходят до сих пор, а шестеро детей Крис изо дня в день становятся все популярнее. Самая амбициозная из них, Ким Кардашьян, с 12 лет мечтала о славе, и сегодня за ее жизнью в Instagram следят почти 100 млн подписчиков. Равно как и за деятельностью ее мужа, рэпера Канье Уэста, и двоих детей.

Младшие дочери Крис — Кендалл и Кайли Дженнер — считаются одними из самых высокооплачиваемых моделей. На счету Кендалл уже несколько обложек Vogue, множество рекламных кампаний, контрактов с самыми именитыми модными домами и косметическими марками.

Кендалл Дженнер

19-летняя Кайли уже успела обзавестись собственной косметической маркой. Не так давно девушка заявила о том, что летом собирается выпустить собственное шоу, которое расскажет поклонникам о ее повседневной жизни.

Кайли Дженнер

Впрочем, миллионы подписчиков и без всякого шоу пристально следят не только за личной жизнью и успехами моделей, но и за тем, что они едят и носят.

Но самую популярную в мире фамилию Кардашьян уже медленно, но верно вытесняет с газетных полос другая семья

Сестры Хадид, Джиджи и Белла, дочери успешного девелопера и архитектора Мохамеда Хадида и экс-модели Иоланды Фостер, также известной благодаря реалити-шоу, готовы обогнать по популярности Кендалл и Кайли. Сестры с самого детства то и дело появлялись на экранах вместе с мамой — сегодня они обходятся на показах и обложках журналов уже без нее.

Джиджи заметили еще в двухлетнем возрасте: маленькая модель приняла участие в рекламной кампании Baby Guess.

Джиджи Хадид
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Сделав перерыв на учебу в школе, старшая сестра заключила контракт с IMG Models, и после съемки под руководством Стивена Майзела для календаря Pirelli ее карьера пошла в гору. Несмотря на то что поначалу ее критиковали за слишком округлые бедра и пухловатые щеки, Джиджи появлялась на показах снова и снова. Теперь она приглашается на каждый крупный показ, а в модельном мире ее имя стало нарицательным — «Джиджи» означает «суперзвезда».

Вслед за ней на подиум взошла Белла: заключив контракт с тем же модельным агентством, девушка довольно быстро стала такой же востребованной, как и ее старшая сестра. Во многом на популярность девушек повлиял показ Tom Ford, где сестры приняли участие вместе.

Белла Хадид

В дефиле осенних недель моды, скорее всего, будет принимать из младший брат сестер Хадид — 17-летний Анвар. Теперь он тоже модель — на его счету уже несколько съемок для журналов, в том числе обложка Teen Vogue, рекламный контракт с Hugo Boss и несколько показов.

Анвар Хадид

Кардашьяны и Хадиды — звезды соцсетей, а вот дети актера Уилла Смита постоянно попадают в новостные ленты благодаря не постам, а делам. Младший сын Уилла, Джейден, к своим 18 годам успел сняться в нескольких картинах, записать дуэт с Джастином Бибером, принять участие в нескольких рекламных кампаниях, а недавно задумал еще и запустить модный бренд и теперь ищет генерального директора через твиттер.

Дочь актера, Уиллоу, также может похвастаться немалыми успехами — и не только в модельном бизнесе.

Не так давно она подписала контракт с лейблом Jay Z, а затем выпустила свой первый сольный альбом

Старший сын Уилла от первого брака, в свою очередь, тоже успел сняться в нескольких сериалах. Но и нынешняя супруга актера не стоит в стороне от своих звездных детей и мужа. Джада Пинкетт-Смит снялась более чем в 20 фильмах, издала книгу. В 2002 году она начала музыкальную карьеру, создав метал-группу Wicked Wisdom и сейчас активно занимается собственным бизнесом.

Джейден Смит и Уиллоу Смит с родителями
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На просторах социальных сетей можно наткнуться на еще одну популярную семейку по фамилии Смит. Сестры Старли, Дэйзи, Пайпер и их брат Лаки Блю создали семейную музыкальную группу The Atomics. Каждый из членов семьи имеет контракты с модельными агентствами, на их счету множество обложек престижных изданий и несколько ролей в кино.

Юные звезды с удовольствием общаются с фанатами и самым большим совместным достижением считают свою музыкальную группу. За выдающимся семейством также следят миллионы подписчиков в Instagram и не исключено, что когда-нибудь их популярность сравнится с сестрами Хадид или Дженнер.

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