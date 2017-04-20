Шоу-бизнес разделился на кланы
Самые яркие семьи американского
Самые яркие семьи американского
Новый президент США показывает всему миру: продвигать родственников, устраивая их на работу, — можно. На смену привычным династиям приходят семьи — не только во власти, разумеется, но и в
В принципе, в Голливуде и раньше существовали актерские семьи и династии — Генри, Питер, Джейн и Бриджет Фонда; Эрик, Джулия, а теперь и Эмма Робертс; Алек, Стивен и Уильям Болдуины; Патрисия, Розанна, Дэвид Аркетты, а также примкнувшая к ним Кортни Кокс — и так далее. Однако такие актеры были весьма самостоятельны и не ходили повсюду парой.
Несколько фамилий — но они везде.
Главной семьей Америки
Новые выпуски шоу выходят до сих пор, а шестеро детей Крис изо дня в день становятся все популярнее. Самая амбициозная из них, Ким Кардашьян, с 12 лет мечтала о славе, и сегодня за ее жизнью в Instagram следят почти 100 млн подписчиков. Равно как и за деятельностью ее мужа, рэпера Канье Уэста, и двоих детей.
Младшие дочери Крис — Кендалл и Кайли Дженнер — считаются одними из самых высокооплачиваемых моделей. На счету Кендалл уже несколько обложек Vogue, множество рекламных кампаний, контрактов с самыми именитыми модными домами и косметическими марками.
19-летняя Кайли уже успела обзавестись собственной косметической маркой. Не так давно девушка заявила о том, что летом собирается выпустить собственное шоу, которое расскажет поклонникам о ее повседневной жизни.
Впрочем, миллионы подписчиков и без всякого шоу пристально следят не только за личной жизнью и успехами моделей, но и за тем, что они едят и носят.
Сестры Хадид, Джиджи и Белла, дочери успешного девелопера и архитектора Мохамеда Хадида и
Джиджи заметили еще в двухлетнем возрасте: маленькая модель приняла участие в рекламной кампании Baby Guess.
Сделав перерыв на учебу в школе, старшая сестра заключила контракт с IMG Models, и после съемки под руководством Стивена Майзела для календаря Pirelli ее карьера пошла в гору. Несмотря на то что поначалу ее критиковали за слишком округлые бедра и пухловатые щеки, Джиджи появлялась на показах снова и снова. Теперь она приглашается на каждый крупный показ, а в модельном мире ее имя стало нарицательным — «Джиджи» означает «суперзвезда».
Вслед за ней на подиум взошла Белла: заключив контракт с тем же модельным агентством, девушка довольно быстро стала такой же востребованной, как и ее старшая сестра. Во многом на популярность девушек повлиял показ Tom Ford, где сестры приняли участие вместе.
В дефиле осенних недель моды, скорее всего, будет принимать из младший брат сестер Хадид — 17-летний Анвар. Теперь он тоже модель — на его счету уже несколько съемок для журналов, в том числе обложка Teen Vogue, рекламный контракт с Hugo Boss и несколько показов.
Кардашьяны и Хадиды — звезды соцсетей, а вот дети актера Уилла Смита постоянно попадают в новостные ленты благодаря не постам, а делам. Младший сын Уилла, Джейден, к своим 18 годам успел сняться в нескольких картинах, записать дуэт с Джастином Бибером, принять участие в нескольких рекламных кампаниях, а недавно задумал еще и запустить модный бренд и теперь ищет генерального директора через твиттер.
Дочь актера, Уиллоу, также может похвастаться немалыми успехами — и не только в модельном бизнесе.
Старший сын Уилла от первого брака, в свою очередь, тоже успел сняться в нескольких сериалах. Но и нынешняя супруга актера не стоит в стороне от своих звездных детей и мужа. Джада
На просторах социальных сетей можно наткнуться на еще одну популярную семейку по фамилии Смит. Сестры Старли, Дэйзи, Пайпер и их брат Лаки Блю создали семейную музыкальную группу The Atomics. Каждый из членов семьи имеет контракты с модельными агентствами, на их счету множество обложек престижных изданий и несколько ролей в кино.
Юные звезды с удовольствием общаются с фанатами и самым большим совместным достижением считают свою музыкальную группу. За выдающимся семейством также следят миллионы подписчиков в Instagram и не исключено, что