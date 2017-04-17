Больше половины картин русских художников на экспертизе оказываются подделками

По словам сооснователя НИНЭ Александра Попова, на основе результатов исследований и при анализе опыта коллег был составлен свой рейтинг самых копируемых авторов.

«По итогам 2016 года НИНЭ имени П. М. Третьякова отмечает рост запросов на экспертизу предметов искусства — живописи, графики, декоративно-прикладного искусства — на 20%, но доля подделок или копий оригинальных произведений искусства остается стабильной на протяжении 8 лет: от 50% до 60% отданных на экспертизу произведений оказываются фальшивыми», — рассказали «Интерфаксу» в центре экспертизы.

Особо популярны среди фальсификаторов Айвазовский, Саврасов, Шишкин, Коровин. А сколько я видел поддельных Левитанов: за 8 лет работы нашей экспертизы мы выдали 28 заключений о подлинности, а 86 работ были признаны фальшивками.

Самый распространённый вид подделки — «перелицовка» одной картины в другую. Так, на работу неизвестного художника может быть добавлена подпись знаменитого автора.

При этом эксперты отметили, что в России купить фальшивую вещь сложнее, чем за границей.

«Один из результатов нашей работы на арт-рынке — привычка покупателей требовать заключение экспертов: сейчас ни один уважающий себя аукцион или ценящий свое имя галерист не предложит клиенту работу без экспертного заключения. В Европе и в США таких экспертов (авторов научных работ по русским художникам — ИФ) почти нет и многие аукционы или дилеры просто берут работы на основе описаний, провенанса, который очень легко сфальсифицировать. Истории про наследство с чердака умершей бабушки родом из России — самые часто встречающиеся», — отметил директор НИНЭ имени П. М. Третьякова Александр Чвала.

НИНЭ имени П. М. Третьякова — крупнейшая независимая экспертиза в России существует с 2008 года, с ней сотрудничает более 80 экспертов. Организация проверяет более 1,5 тыс. работ в год, сотрудничает со всеми основными музеями России и многими галереями и аукционными домами мира.