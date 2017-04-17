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17:57 (мск), источник: КрымPress

Завтра в Балаклаве частично перекроют движение

Во вторник, 18 апреля, в Балаклаве частично перекроют движение. Об этом сообщается в приказе Департамента транспорта Севастополя.

Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 73 годовщине освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков.

В частности, движение будет ограничено по участку улицы Новикова от площади 40 лет Октября до перекрёстка с улицей Крестовского с 8.30 до 9.30. Также проезд будет перекрыт по улицам Калича, Крестовского и Новикова в районе памятника освобождения Балаклавы с 9.30 до 10.00.

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