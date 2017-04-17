Названы самые щедрые туристы в мире
Всемирная туристическая организация опубликовала отчет, согласно которому граждане Китая признаны самыми щедрыми туристами за 2016 год.
Всемирная туристическая организация опубликовала отчет, согласно которому граждане Китая признаны самыми щедрыми туристами за 2016 год.
Согласно статистическим данным, за минувший год на поездки они потратили в общей сложности 261 млрд долларов, что на 12% больше показателей 2015 года. Наиболее излюбленными направлениями для китайцев стали Япония, Южная Корея, Таиланд, США, а также страны Евросоюза, пишет Lenta.ru.
Второе место досталось путешественникам из США, потратившим на туризм на 8% больше, чем в 2015 году, а именно 122 млрд долларов. Тройку лидеров замыкают туристы из Германии. Их расходы выросли на 5% и составили 81 млрд долларов.
На четвертом месте оказалась Великобритания (64 млрд долларов), а на пятом — Франция (41 млрд долларов).
В феврале также стало известно, что Китай заработал на внутренних туристах более 61 млрд долларов за дни празднования Нового года по восточному календарю. В начале октября 2016 года путешественники из этой страны потратили 60 млрд долларов на поездки в выходные по случаю Дня образования КНР.