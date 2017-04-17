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18:22 (мск), источник: Publika.md

Ученые НАСА нашли следы мощного магнитного щита древней Луны

Фрагменты лунных пород с «Аполлонов» помогли геологам доказать, что Луна обладала столь же мощным магнитным «щитом», что и Земля в первые эпохи своей жизни, говорится в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Источник: Publika.md

«Мы связали все химические и физические данные для того, чтобы понять, как на Луне возникло магнитное поле и как оно смогло существовать так долго. Мы создали несколько синтетических версий ядра Луны, используя последние данные о ее составе, и проверили, как они ведут себя при тех давлениях и температурах, которые были в недрах Луны в то время», — заявил Кевин Райтер (Kevin Righter) из Центра космических полетов НАСА имени Джонсона в Хьюстоне (США).

Американские астронавты во время миссий «Аполлонов» доставили на Землю образцы лунной породы, которые несли в себе следы магнитного поля, которого лишена современная Луна.

С другой стороны, масса и размеры Луны слишком малы для возникновения в ее недрах «магнитного динамо» — потоков расплавленного металла, которые являются источником магнитного поля, в частности, на Земле, пишут Риа Новости.

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