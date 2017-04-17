Отступающий ледник в Канаде может погубить реку
Уменьшение массивного ледника Каскавулш на
Уменьшение массивного ледника Каскавулш на
Наблюдения ученых представлены в журнале Nature Geoscience.
Как отмечают исследователи, за прошедшее столетие ледник отступил вверх по долине примерно на полтора километра.
Ранее его талые воды питали реку Слимс, впадающую в Берингово море, однако теперь край ледника сдвинулся настолько, что потоки воды вливаются в реку Каскавулш и далее на юг до залива Аляска.
«Геологи знали о случаях перехвата реки, однако никому еще не удавалось заметить, как это происходит в течение жизни человека. Люди замечали это по геологическим признакам, тысячи или миллионы лет назад, но не в XXI веке, когда это происходит у нас под носом», — рассказал один из авторов работы, геолог из Вашингтонского университета в Такоме Дэн Шугар.