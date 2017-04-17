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18:33 (мск), источник: Индикатор

Отступающий ледник в Канаде может погубить реку

Уменьшение массивного ледника Каскавулш на северо-западе Канады приводит к перераспределению его вод между двумя реками, одна из которых фактически прекратила свое существование.

Источник: Jim Best/University of Illinois

Наблюдения ученых представлены в журнале Nature Geoscience.

Источник: Jim Best/University of Illinois

Как отмечают исследователи, за прошедшее столетие ледник отступил вверх по долине примерно на полтора километра.

Источник: ESA

Ранее его талые воды питали реку Слимс, впадающую в Берингово море, однако теперь край ледника сдвинулся настолько, что потоки воды вливаются в реку Каскавулш и далее на юг до залива Аляска.

Источник: Dan Shugar/University of Washington Tacoma

«Геологи знали о случаях перехвата реки, однако никому еще не удавалось заметить, как это происходит в течение жизни человека. Люди замечали это по геологическим признакам, тысячи или миллионы лет назад, но не в XXI веке, когда это происходит у нас под носом», — рассказал один из авторов работы, геолог из Вашингтонского университета в Такоме Дэн Шугар.

Источник: Dan Shugar/University of Washington Tacoma
Источник: Jim Best/University of Illinois
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