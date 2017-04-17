Городской субботник в Петербурге из-за снегопада перенесли на неделю

Как 17 апреля сообщает комитет по благоустройству Смольного, из-за затянувшихся морозов и снегопада субботник с 22 апреля перенесен на 29 апреля, хотя все службы города были готовы провести его и в ближайшие выходные. «Районные администрации и муниципалитеты подготовили квесты, концерты и флешмобы, которые должны сделать субботник праздником чистоты, единения и любви к родному городу», — отчитываются в комитете.

В Смольном рассчитывают, что убирать 750 участков в разных районах Петербурга выйдут не менее 230 тысяч горожан. В день субботника планируется высадить 5 тысяч деревьев, 125 тысяч кустарников и 400 тысяч саженцев фиалок. Напомним, из-за весенней метели дорожникам пришлось продлить сезон, который должен был завершиться в минувшее воскресенье, — город от снега все еще убирают 550 машин и почти тысяча человек. Они продолжат работу до 23 апреля.