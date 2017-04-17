Городской субботник в Петербурге из-за снегопада перенесли на неделю
День благоустройства в Петербурге переносится на неделю. Новой датой «праздника чистоты» является 29 апреля.
День благоустройства в Петербурге переносится на неделю. Новой датой «праздника чистоты» является 29 апреля.
Как 17 апреля сообщает комитет по благоустройству Смольного,
В Смольном рассчитывают, что убирать 750 участков в разных районах Петербурга выйдут не менее 230 тысяч горожан. В день субботника планируется высадить 5 тысяч деревьев, 125 тысяч кустарников и 400 тысяч саженцев фиалок. Напомним,