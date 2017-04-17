World Literature V2
В Сети создана карта главных книг для каждой страны
Пользователь сайта Reddit под ником Backforward24 создал карту мира, указав для каждой страны ключевое литературное произведение.
Пользователь сайта Reddit под ником Backforward24 создал карту мира, указав для каждой страны ключевое литературное произведение.
Автор не раскрывает методику составления карты, указав лишь, что критериями являются известность книги, кроме того, она должна быть написана автором из этой страны и об этой стране.
При этом составитель карты обращается к пользователям интернета за помощью в ее улучшении.
Конечно, появление такого графического рейтинга спровоцировало в комментариях жаркие литературоведческие споры.
Для Украины это «Смерть постороннего» (Андрей Курков), для Белоруссии — «Чернобыльская молитва» (Светлана Алексиевич), для Казахстана — «Книга слов» (Абай Кунанбаев).
США — «Убить пересмешника» (Харпер Ли), Великобритания — «Гордость и предубеждение» (Джейн Остин), Испания — «Дон Кихот» (Мигель де Сервантес), Франция — «Граф Монте-Кристо» (Александр Дюма), Италия — «Божественная комедия» (Данте Алигьери), Германия — «Будденброки» (Томас Манн).
Также благодаря карте можно узнать о самых важных книгах разных экзотических мест, например, стран Африки.