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18:37 (мск), источник: Моя Планета

В Сети создана карта главных книг для каждой страны

Пользователь сайта Reddit под ником Backforward24 создал карту мира, указав для каждой страны ключевое литературное произведение.

Автор не раскрывает методику составления карты, указав лишь, что критериями являются известность книги, кроме того, она должна быть написана автором из этой страны и об этой стране.

При этом составитель карты обращается к пользователям интернета за помощью в ее улучшении.

World Literature V2

Конечно, появление такого графического рейтинга спровоцировало в комментариях жаркие литературоведческие споры.

Как бы то ни было, с главной книгой для России автор явно угадал, назвав «Войну и мир» Льва Толстого.

Для Украины это «Смерть постороннего» (Андрей Курков), для Белоруссии — «Чернобыльская молитва» (Светлана Алексиевич), для Казахстана — «Книга слов» (Абай Кунанбаев).

США — «Убить пересмешника» (Харпер Ли), Великобритания — «Гордость и предубеждение» (Джейн Остин), Испания — «Дон Кихот» (Мигель де Сервантес), Франция — «Граф Монте-Кристо» (Александр Дюма), Италия — «Божественная комедия» (Данте Алигьери), Германия — «Будденброки» (Томас Манн).

Также благодаря карте можно узнать о самых важных книгах разных экзотических мест, например, стран Африки.

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